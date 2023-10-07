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تزيد من احتمالية الإصابة بالتهاب البنكرياس

تحذير من الآثار الجانبية لحقن إنقاص الوزن

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ مساءً
تحذير من الآثار الجانبية لحقن إنقاص الوزن
المواطن - فريق التحرير

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حذرت دراسة من الآثار الجانبية الشديدة لحقن إنقاص الوزن، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمشاكل حادة في الجهاز الهضمي على المدى الطويل.

آثار حقن إنقاص الوزن

قالت صحيفة الإندبندنت وتقرير بعنوان “تحذير من الآثار الجانبية الشديدة لحقن لإنقاص الوزن“. وتقول الصحيفة إن دراسة أشارت إلى أن استخدام حقن إنقاص الوزن مثل أوزيمبيك Ozempic أو ويغوفي Wegovy يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمشاكل حادة في الجهاز الهضمي.

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ويقول التحقيق إن الدراسة خلصت إلى أن الحقن، التي تم الاحتفاء بها باعتبارها تغير قواعد اللعبة في مكافحة السمنة، تزيد من احتمالية الإصابة بالتهاب البنكرياس وانسداد الأمعاء وشلل المعدة لدى غير المصابين بالسكري.

شعبية أدوية إنقاص الوزن

وقال باحثون أمريكيون إنه على الرغم من أن الأمر نادر، إلا أنهم حذروا من أن مئات الآلاف من الأشخاص قد يظلون معرضين للخطر في جميع أنحاء العالم بسبب تزايد شعبية هذه الأدوية.

ويقول التقرير إن فريقًا من جامعة بريتيش كولومبيا في كندا بحث سجلات مطالبات التأمين الصحي لنحو 16 مليون مريض أمريكي، وركز على أولئك الذين وُصف لهم عقار سيماغلوتايد أو ليراغلوتيد بين 2006 و2020.

السمنة المفرطة

وشمل ذلك المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة واستبعدوا مرضى السكري أو الذين كانوا يعالجون بأدوية أخرى مضادة للسكري.

ويقول التقرير إن سيماغلوتايد أو ليراغلوتيد يُباعان تحت الأسماء التجارية ويغوفي وأوزيمبيك ورابيلسوس وساكسيندا وتصنعهم نوفو نورديسك. وتساعد هذه الأدوية على زيادة إنتاج الأنسولين وقد تم تطويرها في الأصل لإدارة مرض السكري من النوع الثاني.

احتمالية شلل المعدة

وخلص معدو الدراسة إلى أن الذين يستخدمون حقن إنقاص الوزن كانوا أكثر عرضة بنسبة 9.09 مرات للإصابة بالتهاب البنكرياس، والذي قد يتطلب، في بعض الحالات، إجراء عملية جراحية.

وكانوا أيضًا أكثر عرضة بنسبة 4.22 مرة للإصابة بانسداد الأمعاء وكانوا أكثر عرضة بنسبة 3.67 مرة للإصابة بخزل المعدة، أو “شلل المعدة”، الذي يحد من مرور الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة.

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