تحسن ملموس في درجات الحرارة بدءاً من الثلاثاء

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تحسناً تدريجياً وملموساً في درجات الحرارة بدءاً من الثلاثاء.
وأوضح الحصيني، عبر حساب الرسمي في منصة “إكس”، أن البعض قد يستغني في المناطق الوسطى والشرقية عن التكييف ليلاً، بعد الانخفاض الملموس في الحرارة على شمال السعودية خلال الأيام الماضية.
أيضاً توقع الحصيني من الثلاثاء المقبل وتزامناً مع بداية الوسم، حدوث تحسن تدريجي وملموس في الحرارة نزولاً ويطرأ انخفاض تدريجي في الحرارة.
وأكمل الحصيني، أن الانخفاض يتراوح من”3″ إلى”5″ درجات مئوية على المناطق الوسطى والشرقية لتصبح الأجواء لطيفة أول الليل تميل للبرودة نسبيا في ساعات الفجر ليلاً على الوسطى والشرقية ونهاراً تميل للحرارة.
وتابع، أن المناطق الشمالية والمرتفعات الجبلية تكون باردة ليلاً ومعتدلة نهاراً، ويمتد تحسن الحرارة إلى الغربية وإن كان بشكل أقل، وتميل الأجواء في المناطق الغربية إلى الحرارة نهاراً نسبياً وتكون لطيفة فجراً.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.