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2.2 مليون موظف والشرقية أعلى المناطق في التوطين

تحول بوصلة الوظائف نحو القطاع الخاص والاتصالات والتعليم في الصدارة

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٥ مساءً
تحول بوصلة الوظائف نحو القطاع الخاص والاتصالات والتعليم في الصدارة
المواطن - فريق التحرير

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شهد القطاع الخاص أعلى نسبة تشغيل للسعوديين والسعوديات في الربع الثاني من العام الجاري وكان قطاعا الاتصالات والتعليم في صدارة القطاعات التي استوعبت أكبر عدد من السعوديين والسعوديات.

تحول بوصلة الوظائف

وخلال عقود مضت كان الباحثون عن العمل يتشبثون في القطاع الحكومي باحثين عن الأمان الوظيفي، لكن مع انطلاق الرؤية السعودية وما تضمنته من برامج ومبادرات تحفز القطاع الخاص، تغيرت ثقافة الباحثين عن العمل وباتت الفرص الوظيفية أكثر جودة كما أن أنظمة العمل والتشريعات السعودية باتت توفر بيئة عمل آمنة للجميع.

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العمل في القطاع الخاص

وبحسب تقرير صادر عن المرصد الوطني للعمل (NLO)؛ فقد سجلت أعداد الموظفين من المواطنين أعلى ارتفاع لكلا الجنسين ليصل عدد الموظفين الذكور إلى 1.3 مليون موظف، في مقابل نحو 900 ألف موظفة في القطاع الخاص بنهاية الربع الثاني من 2023، ليبلغ معدل التوطين الإجمالي 22.3%.

وبصفة عامة فقد ارتفع عدد المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى 2.2 مليون موظف، وبلغ إجمالي نمو عدد العاملين السعوديين بالمقارنة بالربع المماثل من 2022م قرابة 210 آلاف موظف وبمتوسط نمو بنحو 42 ألف موظف لكل ربع حتى الربع الثاني من 2023.

قطاعات ومناطق

كما أوضحت الأرقام تسجيل المنطقة الشرقية أعلى معدلات التوطين بنسبة 27%، تليها مكة المكرمة بنسبة 24%، ثم منطقتا الرياض والمدينة المنورة بنسبة 21%، وذلك في الربع الثاني من 2023، كما حقق قطاع المعلومات والاتصالات أعلى نسبة مشاركة للمواطنين الذكور بلغت 60%، بينما حقق نشاط التعليم أعلى مشاركة للمواطنات الإناث بنسبة 53%.

رواتب القطاع الخاص

وفي وقت سابق كشف المرصد الوطني للعمل؛ عن ارتفاع معدل أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة نمو وصلت 45 في المائة؛ من 6.6 آلاف ريال في عام 2018 ليصل إلى 9.6 آلاف ريال في العام الجاري (2023).

وبين المرصد أن ارتفاع معدل أجور السعوديين عائد إلى ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وكذلك نجاح حزم الدعم التي قدمتها الجهات الحكومية لقطاع الأعمال خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى ما يجده القطاع الخاص من دعم وتحفيز للتنافسية، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.

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