تخصيص سهمين فقط لكل فرد في اكتتاب سال السعودية

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كشفت شركة HSBC العربية السعودية عن إتمام عملية طرح أسهم شركة سال السعودية لشريحة الأفراد وتخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.
وقالت الشركة بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لسال في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية في “سال” على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 1.9805% على أساس تناسبي.
وتم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفاذها.
وكان اكتتاب أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في السوق السعودية الرئيسية، استمر خلال الفترة من يوم 11-13 أكتوبر 2023م.
وأوضحت سال، في بيان لها عبر “تداول”، أنه تم تخصيص 2.4 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى. وتحدد السعر النهائي لطرح “سال السعودية” بـ 106 ريالات للسهم الواحد
وبلغ عدد المشاركين الأفراد في اكتتاب شركة سال للخدمات اللوجستية 833.500 مكتتب، وتمت تغطية اكتتاب الأفراد 16.1 مرة. وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد نحو 4.099 مليار ريال.