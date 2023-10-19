وأصدرت الولايات المتحدة ترخيصًا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، العضو في أوبك، بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة لضمان نزاهة انتخابات 2024.

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ويرى المحللون أن حوالي 200 ألف برميل يوميًّا من الإمدادات الإضافية جعلت خام برنت يقترب من 90 دولارًا للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين أمس الأربعاء، بحسب “رويترز”.