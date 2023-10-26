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بعد الموافقة على عرض الاندماج بشركة الدرع العربي للتأمين

تداول: إلغاء إدراج أسهم شركة الإنماء طوكيو مارين

الخميس ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
تداول: إلغاء إدراج أسهم شركة الإنماء طوكيو مارين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت تداول السعودية أنه تم إلغاء إدراج أسهم شركة الإنماء طوكيو مارين في السوق وذلك بنهاية عمل يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.

الموافقة على الاندماج

وأوضحت الشركة، في بيان لها، موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنماء طوكيو مارين على العرض المقدم من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني للاندماج من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

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تعليق التداول

هذا وقد أعلنت تداول السعودية تعليق تداول أسهم شركة الإنماء طوكيو مارين في السوق ابتداءً من أمس الأربعاء للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق

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