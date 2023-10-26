تداول: إلغاء إدراج أسهم شركة الإنماء طوكيو مارين

صحفي بريطاني: ما يحدث في دوري روشن جنوني العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم السكني الهلال يهزم الأهلي بثلاثية ويواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن مصر تكشف تفاصيل هجمات طابا ونويبع ونتائج التحقيق سانت ماكسيمين يُقلص الفارق لـ الأهلي الزمالك يسقط في فخ الخسارة ضد إنبي حساب المواطن : 5 حالات تكون فيها الزوجة المستفيد الرئيسي بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي ميتروفيتش يعوض إهدار ركلة الجزاء بهدف ثانٍ لـ الهلال أمطار غزيرة على جدة ولقطات توثق الحالة
أعلنت تداول السعودية أنه تم إلغاء إدراج أسهم شركة الإنماء طوكيو مارين في السوق وذلك بنهاية عمل يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة الإنماء طوكيو مارين على العرض المقدم من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني للاندماج من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.
هذا وقد أعلنت تداول السعودية تعليق تداول أسهم شركة الإنماء طوكيو مارين في السوق ابتداءً من أمس الأربعاء للبدء في إجراءات إلغاء إدراج أسهم الشركة من السوق