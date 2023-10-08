تدشين حساب الإنستجرام والسناب لرئاسة الشؤون الدينية

دشن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، حساب الرئاسة الرسمي في “السناب شات” و”الإنستجرام”؛ تحقيقًا تطلعات القيادة الرشيدة، في تعظيم رسالة الحرمين الدينية في العالم والتأسيس لصناعة إعلام رقمي مؤثِّر وفعَّال، ينقل الصورة المعتدلة والمشرفة للحرمين الشريفين للعالم.

مواكبة التقنية

وأكد رئيس الشؤون الدينية أن الرئاسة تواكب التقانة الإعلامية تعزيزًا لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية إعلاميًّا عالميًّا؛ باحترافية إعلامية ومهنية عالية؛ وإيصال الخِدمات الدينية والعلمية لقاصديهما عبر الإعلام الجديد، ونشرًا لأصالة رسالة الإسلام المعتدلة، وسماحته واعتداله، وإنسانية مبادئه وقيمه من الحرمين الشريفين، ولما للإعلام الرقمي الجديد وبرامج التواصل الاجتماعي من دور فعَّال ملموس.

مزيد من الجهد

وحث السديس الفريق الإعلامي برئاسة الشؤون الدينية على ضرورة بذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات الإعلامية؛ لإبراز منجزات رسالة الحرمين الوسطية للإعلام العالمي وإبراز الصورة المشرقة والمشرفة لاهتمام ولاة الأمر- حفظهم الله- بالحرمين الشريفين وقاصديهما دينيًّا وتعزيز رسالة الشؤون الدينية، وإبراز الدور التوجيهي والإرشادي والدعوي، والخدمات الدينية المعدَّة في الحرمين والمقدمة لقاصديهم

وقال: “إن للإعلام الرقمي الجديد دورًا بارزًا في نشر رسالة الحرمين الشريفين للعالمين واثراء تجربة القاصدين دينيًّا وقصص نجاحاتها ونشرها.

وأضاف: أن رئاسة الشؤون الدينية ستوفر كل الإمكانات الإعلامية الرقمية المتطورة؛ لمواكبة تطور الوسائل الإعلامية الرقمية، ونشر رسالة الحرمين للعالمين بإتقان وتجويد مهني، وفقًا للرؤية المباركة 2030.