تراجع أسعار النفط قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط خلال تداولات الخميس، مع بدء استيعاب الأسواق لصدمة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في ظل ترقب الأسواق البيانات الأسبوعية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة وسط توقعات بزيادتها.

هبوط أسعار النفط

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.26% إلى 85.60 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وانخفضت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.40% إلى 83.16 دولار للبرميل، بعد تراجعها بنسبة 2.9% في ختام تداولات الأمس.

زيادة مخزونات النفط

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي زيادة مخزونات النفط في البلاد بمقدار 12.94 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما تترقب الأسواق البيانات الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم في ظل توقعات ارتفاعها 1.3 مليون برميل.

وأوضح محللو “آي إن جي” في مذكرة للعملاء أنه من غير المرجح دعم تقديرات معهد البترول الأمريكي لمعنويات الأسواق اليوم، وأن توقعات زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة جاءت غالباً نتيجة أعمال الصيانة الجارية لمصافي التكرير.

توقعات الأسعار

وأضافت المذكرة أن زيادة أسعار النفط الناجمة عن مخاطر التوترات في الشرق الأوسط بدأت تتلاشى مع انحسار الصراع في طرفيه.

وفي سياق متصل، قال خبراء النفط إن الأنباء عن استحواذ شركة إكسون موبيل على النفط تشير إلى مزيد من التركيز على الدمج في قطاع الطاقة العالمي، حيث أشار أحد المحللين إلى أن هذا الاتجاه قد يدفع أسعار النفط إلى الانخفاض على المدى الطويل.

تأثير صفقة إكسون موبيل

تحركت شركة النفط العملاقة إكسون موبيل لشراء شركة بايونير للموارد الطبيعية مقابل 59.5 مليار دولار أمريكي، مما يمثل أكبر عملية استحواذ للشركات حتى الآن هذا العام. وستسيطر الشركتان مجتمعتان على ما يعادل 16 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام في منطقة بيرميان، وفقًا لبيان صحفي حول الصفقة نشرته “بلومبرغ”.

وقال ريد أنسون، كبير محللي السلع في شركة Kpler، لشبكة BNN Bloomberg إن مثل هذه الصفقات من المرجح أن تتزايد داخل قطاع النفط والغاز حيث تتطلع الشركات إلى خفض تكاليفها وتصبح أكثر كفاءة.