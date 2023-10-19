تراجع أسعار النفط مع استمرار أزمة غزة

انخفضت أسعار النفط بعد وصولها إلى أعلى مستوى في أسبوعين، مع تركيز المتعاملين على التوترات في الشرق الأوسط، وتخفيف الولايات المتحدة بعض العقوبات المفروضة على قطاع النفط الخام في فنزويلا.

88 دولاراً للبرميل

تراجع خام غرب تكساس الوسيط، اليوم الخميس، إلى 88 دولاراً للبرميل بعد صعوده نحو 1.9% أمس الأربعاء. ويخطط الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإلقاء خطاب في المكتب البيضاوي حول أزمة الشرق الأوسط اليوم الخميس ضمن محاولاته لمنع تصعيد الصراع، بعد زيارة قصيرة قام بها إلى إسرائيل في منتصف الأسبوع لتقديم الدعم عقب هجوم حماس.

وبعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، علقت الولايات المتحدة بعض العقوبات على إنتاج النفط في فنزويلا إلى جانب مجموعة من السلع الأساسية الأخرى، وذلك عقب توقيع اتفاق خارطة الطريق بين حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والمعارضة قبل انطلاق الانتخابات. ويقدر المحللون أن تخفيف العقوبات الأميركية قد يتيح للبلاد ضخ نحو 200 ألف برميل إضافية يومياً، أو ما يعادل 25% من إجمالي الإنتاج.