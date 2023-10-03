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تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 22 يسجل 201.18 ريال

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ صباحاً
تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 22 يسجل 201.18 ريال
المواطن - فريق التحرير

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تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم في مستهل التعاملات الصباحية بشكل طفيف في الساعات الأولى من التداول، فيما من المتوقع أن تواصل الأسعار سلسلة الهبوط التي بدأتها منذ مطلع الأسبوع.

سعر الذهب في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء حوالي 219.47 ريال نزولاً من 229.12 ريال قبل أسبوع تقريبًا فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 201.18 ريال متراجعاً بحوالي 9 ريالات مقارنة مع أسعار الذهب يوم 27 سبتمبر الماضي.

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أما سعر جرام الذهب عيار 21 فقد سجل في السعودية اليوم حوالي 192.03 ريال متراجعًا من 210 ريالات والتي سجلها قبل أسبوع تقريبًا فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الثلاثاء حوالي 164.60 ريال مقابل 167 ريالاً سجلها سعر جرام الذهب عيار 18 يوم أمس الاثنين.

أسعار الذهب العالمية

ويأتي تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم امتدادًا لتراجع أسعار الذهب في الأسواق العالمية حيث  تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1817 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلاً أدنى مستوياته منذ التاسع من مارس الماضي. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1833.40 دولار.

ارتفاع مؤشر الدولار

وارتفع الدولار مسجلاً ذروة 10 أشهر مجددًا، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعًا جديدًا هو الأعلى في 16 عاما بعدما أظهرت بيانات أمس الاثنين أن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر أيلول.

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