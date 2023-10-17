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تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 21 بـ201.96 ريال

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٤ صباحاً
تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 21 بـ201.96 ريال
المواطن - سعد البحيري

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تراجع سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بشكل طفيف تحت وطأة تراجع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الأمس، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال فوق المستوى الرئيسي 1900 دولار للأونصة.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 24 حوالي 230.81 ريال بعدما سجل يوم أمس الأول حوالي 232.99 ريال للجرام، فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية حوالي 211.58 ريال مقارنة مع 213.58 ريال يوم أمس الأول أيضا.

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أما سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم فقد بلغ في المتوسط حوالي 201.96 ريال فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية حوالي 173.11 ريال.

أسعار الذهب العالمية

على المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات يوم أمس حيث انخفض السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1918.20 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 20 سبتمبر الماضي في الجلسة السابقة، من جهة أخرى جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 0.4% إلى 1934.3 دولار.

الاستثمار في الذهب

ويعتبر الذهب ملاذًا آمناً في أوقات الأزمات وعدم اليقين وشهد سعر الذهب في الأسواق العالمية ارتفاعًا بما يقارب 100 دولار تقريبًا في يوم السادس من أكتوبر الجاري ووصل إلى أعلى مستوياته خلال الأشهر الستة الأخيرة، فيما صعد البلاتين نحو 1.2% إلى 891.53 دولار، واستقر البلاديوم عند 1147.62 دولار، وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.6 دولار للأوقية.

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