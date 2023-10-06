تراجع سعر الذهب في السعودية رغم نمو المبيعات

شهد سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة تراجعًا طفيفًا على الرغم من نمو المبيعات العالمية لكن أسعار الذهب لا تزال تسجل خسائر أسبوعية متتالية.

أسعار الذهب في السعودية

وعلى الصعيد المحلي فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 إلى حوالي 219.42 ريال متراجعًا بما يعادل 0.37 ريال عن تعاملات الأمس، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى حوالي 201.14 ريال.

وسجل الذهب عيار 22 حوالي 192.00 ريالًا فيما سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 164.57 ريال متراجعًا بما يعادل 0.28 ريال عن سعر إغلاق يوم أمس.

سعر الذهب في العقود الآجلة

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.23% إلى 1836 دولارًا للأونصة، لكنها تتجه نحو خسائر لثاني أسبوع على التوالي، إذ انخفضت 1.3%.

تراجع عالمي

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن ذروة 16 عاماً وكذلك الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022، لكنهما يتجهان لتسجيل الأسبوع الثاني عشر على التوالي من المكاسب.

وتراجع سعر الذهب يوم أمس الخميس للجلسة التاسعة على التوالي، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1819.98 دولار للأوقية بحلول ‏الساعة 1804 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‏‏0.2% مسجلة 1831.80 دولار عند التسوية.‏

ونزل البلاتين 0.8% إلى 859.72 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى في عام. ‏وانخفض البلاديوم 1.8% إلى 1146.73 دولار وهو أدنى مستوى في خمس ‏سنوات.‏