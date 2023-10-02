أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن هناك جريمة تحاك ضده بسبب المدعي العام الفاسد، مشيرًا إلى أن بياناته المالية التي يحاكم عليها سليمة.

ضربة قوية لإمبراطورية ترامب

وأوضح ترامب، قبل مثوله أمام المحاكمة في نيويورك في قضية احتيال قد توجه ضربة قوية لإمبراطورية ترامب في العقارات، أن “المدعية العامة في نيويورك جعلت من مطاردتي هدفًا لها”. وأضاف: “أتقدم على بايدن بعشر نقاط والمحاكمة هدفها الإضرار بي”.

وتابع ترامب: “القاضي أخطأ ولا يفهم في العقارات”، موضحًا أن المدعية العامة في نيويورك انتخبت فقط لملاحقته، على حد تعبيره.

ووجهت المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.

محاكمة احتيال



أصبحت إمبراطورية الأعمال الواسعة التي صنع عليها دونالد ترامب اسمه على المحك في محاكمة احتيال مدنية جارية في نيويورك. ويواجه الرئيس السابق وابناه ومنظمة ترامب التجارية اتهامات بتضخيم قيمة ممتلكاتهم بشكل كبير بما يزيد على ملياري دولار (1.65 مليار جنيه إسترليني)، من أجل الحصول على قروض مواتية.

وفي الأسبوع الماضي، حكم أحد القضاة بأن ترامب متهم بالاحتيال التجاري، وهو جزء رئيسي من الدعوى الأوسع التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس.

حجم ممتلكات ترامب

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف القضية بأنها ملفقة، لكن وجوده في المحكمة يشير إلى أنه يعتبر نتائجها مهمة ومؤثرة في مسيرته التجارية، بحسب شبكة “سي إن إن”.

وأوضحت شبكة “سي إن إن” في تقريرها، اليوم الاثنين، أن الحكم بإدانة ترامب يمثل ضربة قوية للإمبراطورية العقارية التي دفعته إلى الاعتراف الوطني قبل فترة طويلة من ترشحه للبيت الأبيض. وتشكل هذه الممتلكات جزءًا كبيرًا من ثروته الشخصية وصورته الذاتية. وفي وقت سابق من هذا العام، قدرت مجلة “فوربس” أن ممتلكاته في نيويورك وحدها تبلغ قيمتها 720 مليون دولار من أصل 2.5 مليار دولار.

حكم إدانة ترامب

وأشار ترامب مرارًا وتكرارًا إلى إنجازاته في سوق العقارات في نيويورك باعتبارها مصدرًا للفخر الشخصي. وفي مقابلة عام 2015 مع مجلة Bella NYC، وصف ترامب العديد من المباني العظيمة التي بناها ويمتلكها باعتبارها أعظم إنجازاته خارج عائلته.

وقال ترامب: “لقد كانت أعمالي العقارية أمرًا رائعًا، بخاصة برج ترامب الذي اكتسب أهمية وشهرة بسبب موقعه وتوقيت بنائه، لقد كان مجرد نجاح كبير بالنسبة لي منذ اليوم الأول”. وتابع: “إن انتصار المدعين العامين يعني أنه سيتعين على ترامب وشركته دفع غرامة قدرها 250 مليون دولار ومنعهم من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك، مما يؤدي إلى انتزاع برج ترامب وبقية ممتلكاته من قبضته.