ترامب عن مقابلة بايدن في 60 دقيقة: بدا مثل طفل ضائع

هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب برنامج “60 دقيقة” على شبكة CBS نيوز الأمريكية، بعد مقابلة البرنامج مع الرئيس بايدن، والتي تم بثها في وقت متأخر من يوم الأحد، وركزت إلى حد كبير على الصراع المتزايد في الشرق الأوسط.

ترامب يعلق

وفي منشور على موقعه الإلكتروني Truth Social، قال ترامب: إن البرامج الإخبارية المسائية يوم الأحد الطويلة “يجب أن تخجل من نفسها”؛ لأنها تقود بايدن “مثل طفل ضائع”.

وكتب ترامب: “كل سؤال يحتوي على إجابة، وقد تم طرحه بشكل ضعيف للغاية واعتذاري لدرجة أنه كان مزحة ويجب اعتبارها مساهمة في حملة الحزب الديمقراطي”.

وأضاف: “لماذا يجب أن تحصل شبكة “سي بي إس” على بث مجاني لهذا العرض الحزبي للغاية”. “إنهم يحمون بايدن على الرغم من أنه الرئيس الأكثر فسادًا وعدم كفاءة في تاريخ الولايات المتحدة”.

دعم بايدن

وتزايد انتقاد ترامب لوسائل الإعلام التي يرى أنها تدعم منافسيه السياسيين أو تغطي خلافاته القانونية والسياسية المختلفة بشكل غير عادل.

وانتقد الرئيس السابق منذ أشهر شبكة “فوكس نيوز” بسبب تغطيتها لبقية الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024.

كما اقترح مؤخرًا التحقيق مع Comcast بشأن المحتوى الذي يتم بثه على شبكة NBC News وشبكة وMSNBC.

وخلال المقابلة المثيرة للجدل مع برنامج “60 دقيقة”، قال بايدن للصحفي سكوت بيلي: إنه سيكون “خطأ كبيرًا” إذا احتلت إسرائيل غزة بينما تقاتل حركة حماس المسلحة في أعقاب الهجوم الذي شنته الجماعة الأسبوع الماضي.