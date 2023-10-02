ترامب لقاضي المحاكمة: بياناتي المالية سليمة وأنا الأول في الانتخابات

استنكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محاكمته بتهمة الفساد المالي مشيرًا إلى أن بياناته المالية كلها سليمة وأن تلك المحاكمات الهدف منها عرقلته عن دخول سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

عرقلة مشاركة ترامب

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق إنه يتصدر المرشحين كافة وأن ما يواجهه من محاكمات لم يحدث لأي رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة مضيفًا أن ما يحدث في نيويورك متعمد قبل الانتخابات، لافتًا إلى أن المؤسسات تغادر نيويورك بسبب أعمال المدعية العامة والقضاة.

تضخم الأصول العقارية

وبدأت اليوم في نيويورك المحاكمة المدنية للرئيس الأمريكي السابق واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.

وقبل مثوله للمحاكمة قال إن القاضي الذي سيحاكمه هو قاض فاسد واصفًا المدعية العامة بأنه مختلة.

4 قضايا رئيسية

ويحاكم ترامب في 4 قضايا مختلفة ويتعين عليه المثول اعتبارًا من 4 مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن، وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.