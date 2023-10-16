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بأمر القضاء الأمريكي

ترامب ممنوع من الحديث عن هؤلاء

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
ترامب ممنوع من الحديث عن هؤلاء
المواطن - فريق التحرير

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منعت القاضية المكلفة بقضية محاكمة دونالد ترامب بتهمة محاولات مفترضة لتغيير نتائج انتخابات 2020، الرئيس الأمريكي السابق من الادلاء بأي تعليق علني يستهدف المدعين وموظفي المحكمة والشهود.

وبذلك، وافقت القاضية تانيا تشوتكان جزئيًّا على طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي كان بدوره هدفًا لهجمات منتظمة على شبكات التواصل الاجتماعي لدونالد ترامب الذي يصفه بشكل منهجي بأنه “مجنون”.

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رفض طلب الادعاء

في المقابل، رفضت طلب الادعاء بشأن الانتقادات التي تستهدف العاصمة الفيدرالية وسكانها، أو إدارة الرئيس جو بايدن بما يشمل وزارة العدل.

ترامب وتشوتكان

وكان ترامب وصف تشوتكان في تعليقات عامة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها “فاسدة” ومكتب سميث “القاضي الكاره لترامب” بأنه “فريق من البلطجية” وواشنطن بأنها مدينة “قذرة ومليئة بالجريمة” وسكانها “مناهضون لترامب بأكثر من نسبة 95 بالمائة”.

تم اتهام ترامب بسبب جهوده لقلب نتائج الانتخابات الأمريكية عام 2020 في جهد منسق أدى إلى الهجوم العنيف لأنصاره في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

كما هو متهم بالسعي إلى حرمان الناخبين الأمريكيين من حقوقهم من خلال ادعاءاته الكاذبة بفوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.

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