تركي آل الشيخ: لم أتدخل لإقالة جيسوس شرطي أمريكي يعتدي بعنف على مراهقين بسبب مزحة ترامب يمثل أمام قاضٍ وصفه بالمختل تركي آل الشيخ يُعلق على إمكانية مشاركة الاتحاد والأهلي بموسم الرياض آل الشيخ: فرق عالمية طلبت ملاقاة النصر بكأس موسم الرياض تركي آل الشيخ: الهلال سيلعب في “المملكة أرينا” لـ4 مواسم إطلاق كتيب موسم الرياض 2023 بتجارب ترفيهية جديدة كريستيانو رونالدو متحفز لترك بصمته الأولى آسيويًّا الهلال يتخطى الـ100 ألف مشجع في ملعبه أقصر سيارة في العالم تسير بـ 5 عجلات
يمثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمحاكمة، اليوم الاثنين، في دعوى مدنية في نيويورك تتهمه بالاحتيال التجاري، بينما يواجه قاضيًا طالما وصفه بالمختل عقليًّا.
وقالت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية: إن ترامب سيواجه خصمه رسميًّا في قاعة المحكمة، اليوم الاثنين، وتعد المحاكمة تتويجًا لأشهر من العداء بين الرئيس السابق والقاضي آرثر إنجورون، وهو ديمقراطي تم انتخابه لمنصبه الحالي كقاضي محاكمة في مانهاتن في عام 2015.
وستكون نتيجة المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين متروكة بالكامل لحكم القاضي إنجورون، الذي سيتخذ قراره في أعقاب سلسلة من الخلافات العنيفة مع ترامب.
وأوضحت “بوليتيكو” أن ترامب قد يحضر المحاكمة بنفسه، وهي خطة كشف عنها المحامون أواخر الأسبوع الماضي. وإذا امتثل ترامب للأمر ومثل أمام المحكمة، فسوف يجلس على بُعد بضعة أقدام فقط من رجل سخر منه علنًا ووصفه بأنه “مختل”.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر القاضي إنجورون حكمًا قد يقضي على أعمال عائلة ترامب، حيث وجد القاضي أن الرئيس السابق مسؤول عن عمليات احتيال واسعة النطاق وألغى تراخيص بعض ممتلكاته الرئيسية، بما في ذلك برج ترامب وفندق ترامب الدولي.
ويمهد هذا الحكم الطريق أمام الجزء الثاني من المحاكمة، حيث سيتم التركيز على العقوبات التي سيواجهها ترامب الآن. ويمكن أن تكون هذه العقوبات شديدة، حيث يطالب المدعي العام تيش جيمس بمبلغ 250 مليون دولار، وحظر إدارة ترامب للشركات في ولاية نيويورك.
بدوره، وصف ترامب القاضي بأنه مختل ويجب إيقافه. وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي: “لدي قاضٍ مختل، يكرهني، قام بنقل هذه القضية المزيفة عبر محكمة في نيويورك بسرعة لم يسبق لها مثيل”.
وأمضى ترامب شهورًا في محاولة إحباط إنجورون، وكان آخرها اتخاذ الخطوة العدوانية المتمثلة في رفع دعوى قضائية تتهم القاضي بعدم الامتثال لقرار محكمة الاستئناف السابق.
كما حاول ترامب مرارًا وتكرارًا تأجيل المحاكمة من خلال مطالبة محكمة الاستئناف بإرجائها بعد أن فشل في إقناع إنجورون بالقيام بذلك. كان رد إنجورون على طلب ترامب: “أرفض التوقيع، لأن حجج المدعى عليهم لا أساس لها على الإطلاق”. كما رفضت محكمة الاستئناف يوم الخميس الماضي تأجيل المحاكمة.
وبدأت صراعات ترامب مع إنجورون حتى قبل أن ترفع جيمس الدعوى القضائية. أثناء التحقيق الذي أجراه المدعي العام، اتهم إنجورون ترامب بازدراء المحكمة وأمره بدفع 10 آلاف دولار في اليوم بعد أن وجد أن الرئيس السابق فشل في الامتثال لاستدعاء من مكتب جيمس. وبعد ذلك، أطلق القاضي سراح ترامب من أمر الازدراء وطلب منه دفع غرامات إجمالية قدرها 110 آلاف دولار.