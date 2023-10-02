ترامب يمثل أمام قاضٍ وصفه بالمختل

يمثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمحاكمة، اليوم الاثنين، في دعوى مدنية في نيويورك تتهمه بالاحتيال التجاري، بينما يواجه قاضيًا طالما وصفه بالمختل عقليًّا.

القاضي والخصم

وقالت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية: إن ترامب سيواجه خصمه رسميًّا في قاعة المحكمة، اليوم الاثنين، وتعد المحاكمة تتويجًا لأشهر من العداء بين الرئيس السابق والقاضي آرثر إنجورون، وهو ديمقراطي تم انتخابه لمنصبه الحالي كقاضي محاكمة في مانهاتن في عام 2015.

وستكون نتيجة المحاكمة التي لا تضم هيئة محلفين متروكة بالكامل لحكم القاضي إنجورون، الذي سيتخذ قراره في أعقاب سلسلة من الخلافات العنيفة مع ترامب.

سخرية ترامب من قاضيه

وأوضحت “بوليتيكو” أن ترامب قد يحضر المحاكمة بنفسه، وهي خطة كشف عنها المحامون أواخر الأسبوع الماضي. وإذا امتثل ترامب للأمر ومثل أمام المحكمة، فسوف يجلس على بُعد بضعة أقدام فقط من رجل سخر منه علنًا ووصفه بأنه “مختل”.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر القاضي إنجورون حكمًا قد يقضي على أعمال عائلة ترامب، حيث وجد القاضي أن الرئيس السابق مسؤول عن عمليات احتيال واسعة النطاق وألغى تراخيص بعض ممتلكاته الرئيسية، بما في ذلك برج ترامب وفندق ترامب الدولي.

الجزء الثاني من المحاكمة

ويمهد هذا الحكم الطريق أمام الجزء الثاني من المحاكمة، حيث سيتم التركيز على العقوبات التي سيواجهها ترامب الآن. ويمكن أن تكون هذه العقوبات شديدة، حيث يطالب المدعي العام تيش جيمس بمبلغ 250 مليون دولار، وحظر إدارة ترامب للشركات في ولاية نيويورك.

بدوره، وصف ترامب القاضي بأنه مختل ويجب إيقافه. وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي: “لدي قاضٍ مختل، يكرهني، قام بنقل هذه القضية المزيفة عبر محكمة في نيويورك بسرعة لم يسبق لها مثيل”.

رفض التأجيل

وأمضى ترامب شهورًا في محاولة إحباط إنجورون، وكان آخرها اتخاذ الخطوة العدوانية المتمثلة في رفع دعوى قضائية تتهم القاضي بعدم الامتثال لقرار محكمة الاستئناف السابق.

كما حاول ترامب مرارًا وتكرارًا تأجيل المحاكمة من خلال مطالبة محكمة الاستئناف بإرجائها بعد أن فشل في إقناع إنجورون بالقيام بذلك. كان رد إنجورون على طلب ترامب: “أرفض التوقيع، لأن حجج المدعى عليهم لا أساس لها على الإطلاق”. كما رفضت محكمة الاستئناف يوم الخميس الماضي تأجيل المحاكمة.

صراعات ترامب مع القضاة

وبدأت صراعات ترامب مع إنجورون حتى قبل أن ترفع جيمس الدعوى القضائية. أثناء التحقيق الذي أجراه المدعي العام، اتهم إنجورون ترامب بازدراء المحكمة وأمره بدفع 10 آلاف دولار في اليوم بعد أن وجد أن الرئيس السابق فشل في الامتثال لاستدعاء من مكتب جيمس. وبعد ذلك، أطلق القاضي سراح ترامب من أمر الازدراء وطلب منه دفع غرامات إجمالية قدرها 110 آلاف دولار.