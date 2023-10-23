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أمام أتلتيك بيلباو

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة الصعب
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة فوزًا صعبًا مساء الأحد على حساب فريق أتلتيك بلباو بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وكانت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني انطلقت الجمعة الماضية بفوز أوساسونا على غرناطة بنتيجة هدفين دون رد.

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وفي مباريات السبت، فاز ريال سوسيداد على ريال مايوركا بهدف دون رد، بينما تعادل خيتافي مع ريال بيتيس بهدف لكل فريق، وتعادل إشبيلية مع ريال مدريد بنتيجة هدف لكل فريق، بينما فاز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيجو بثلاثية دون رد.

وفي مباريات أمس الأحد، فاز رايو فاليكانو على لاس بالماس بهدف دون رد، بينما فاز جيرونا على ألميريا بخماسية مقابل هدفين، وتعادل فياريال مع ديبورتيفو ألافيس بهدف لكل فريق، وفاز برشلونة على بلباو بهدف دون رد.

ترتيب الدوري الإسباني حاليًا

ويتواجد ريال مدريد حاليًا في الصدارة برصيد 25 نقطة، يليه جيرونا ثانيًا برصيد 25 نقطة لكن التفوق للريال في الصدارة بفارق الأهداف، برشلونة ثالثًا برصيد 24 نقطة، أتلتيكو مدريد رابعًا برصيد 22 نقطة، ريال سوسيداد خامسًا برصيد 18 نقطة، أتلتيك بيلباو سادسًا برصيد 17 نقطة.

برشلونة ضد بلباو

رايو فاليكانو سابعًا في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة، ريال بيتيس ثامنًا برصيد 14 نقطة، أوساسونا في المركز التاسع برصيد 13 نقطة، فالنسيا عاشرًا برصيد 11 نقطة، خيتافي في المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، لاس بالماس في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، إشبيلية في المركز الـ13 برصيد 9 نقاط.

فياريال في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، قاديش في المركز الـ15 برصيد 9 نقاط، ديبورتيفو ألافيس في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط، ريال مايوركا في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط.

سيلتا فيغو في المركز الـ18 وغرناطة في المركز الـ19 ولكل منهما 6 نقاط، بينما يتواجد فريق ألميريا في المركز الـ20 برصيد 3 نقاط.

ريال مدريد وإشبيلية - ميندي

 

 

 

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