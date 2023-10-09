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في الجولة الثامنة من عمر المسابقة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال ضد مان سيتي

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٥ مساءً
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال ضد مان سيتي
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق آرسنال في تقاسم صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مع جاره توتنهام هوتسبير، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.

وكانت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، انطلقت بداية من أول أمس السبت بفوز توتنهام على فريق لوتون تاون بهدف دون رد، وفاز إيفرتون على بورنموث بثلاثية دون رد، وفاز فولهام على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على برينتفورد بثنائية لهدف، وتعادل كريستال بالاس مع نوتنغهام فورست بدون أهداف، وفاز تشيلسي على بيرنلي برباعية لهدف.

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وفي مباريات أمس الأحد، تعادل وست هام يونايتد مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2/ 2، وتعادل وولفرهامبتون مع أستون فيلا بنتيجة 1/ 1، بينما تعادل برايتون مع ليفربول بنتيجة 2/ 2، وفاز آرسنال على مانشستر سيتي بهدف نظيف.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد توتنهام حاليًّا في الصدارة برصيد 20 نقطة، يليه آرسنال ثانيًا برصيد 20 نقطة، مانشستر سيتي ثالثًا برصيد 18 نقطة، ليفربول رابعًا برصيد 17 نقطة، أستون فيلا خامسًا برصيد 16 نقطة، برايتون سادسًا برصيد 16 نقطة، وست هام يونايتد سابعًا برصيد 14 نقطة، نيوكاسل يونايتد ثامنًا برصيد 13 نقطة، كريستال بالاس تاسعًا برصيد 12 نقطة، مانشستر يونايتد عاشرًا برصيد 12 نقطة، تشيلسي في المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 11 نقطة.

توتنهام ضد لوتون تاون - 2

 

فولهام في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، نوتنغهام فورست في المركز الـ13 برصيد 9 نقاط، وولفرهامبتون في المركز الـ14 برصيد 8 نقاط، برينتفورد في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط، إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط، لوتون تاون في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط، بورنموث في المركز التاسع عشر برصيد 3 نقاط، شيفيلد يونايتد في المركز العشرين “الأخير” برصيد نقطة.

برايتون ضد ليفربول

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