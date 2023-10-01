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في الجولة السابعة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد رباعية إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا

الأحد ١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
ترتيب الدوري الإيطالي بعد رباعية إنتر ميلان ضد ساليرنيتانا
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي بنادي إنتر ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي، وذلك بعد فوزه الكبير على نادي ساليرنيتانا أمس في الجولة السابعة من عمر المسابقة.

وسجل النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز رباعية الإنتر في الدقائق الـ 62 والـ 77 والـ 85 والـ 89.

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إنتر ميلان في الصدارة 

وحاليًا يتواجد إنتر ميلان في الصدارة برصيد 18 نقطة يليه ميلان ثانيًا برصيد 18 نقطة، نابولي ثالثًا برصيد 14 نقطة، يوفنتوس رابعًا برصيد 13 نقطة، أتالانتا خامسًا برصيد 12 نقطة، فيورنتينا سادسًا برصيد 11 نقطة، ليتشي سابعًا برصيد 11 نقطة، فروسينوني في المركز الثامن برصيد 9 نقاط، ساسولو تاسعًا ويملك 9 نقاط، تورينو عاشرًا ويملك 8 نقاط.

جنوى في المركز الـ11 وبولونيا في المركز الـ 12، هيلاس فيرونا في المركز الـ 13، لاتسيو في المركز الـ14 ولكل منهم 7 نقاط، مونزا في المركز الـ15 برصيد 6 نقاط.

روما في المركز الـ16 برصيد 5 نقاط، أودينيزي في المركز الـ17 برصيد 3 نقاط، ساليرنيتانا في المركز الـ 18 برصيد 3 نقاط وإمبولي في المركز الـ 19 برصيد 3 نقاط، كالياري في المركز الـ20 والأخير برصيد نقطتين.

وكانت مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي انطلقت أمس السبت بفوز نابولي على ليتشي برباعية دون رد، وفوز ميلان على لاتسيو بثنائية دون رد وفوز الإنتر برباعية دون رد على ساليرنيتانا.

إنتر ميلان

مباريات اليوم 

وفي اليوم، تُقام مباريات ” بولونيا ضد إمبولي” و ” أودينيزي ضد جنوى” و ” أتالانتا ضد يوفنتوس” و ” روما ضد فروسينوني”.

وتُختتم مباريات الجولة السابعة غدًا الاثنين بإقامة مباريات ” تورينو ضد هيلاس فيرونا” و ” ساسولو ضد مونزا” و ” فيورنتينا ضد كالياري”.

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان

 

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