ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة التاسعة

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، في الصعود لـ صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد ختام منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

نتائج المباريات

وكانت مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن، انطلقت بداية من أول أمس الخميس بفوز ضمك على الحزم بنتيجة 4-1، وتعادل الرياض مع الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق، وفوز التعاون على الطائي بثلاثية دون رد، وفوز الفتح على الاتفاق بثنائية لهدف.

وفي مباراتي أمس الجمعة تعادل النصر مع أبها بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد.

وخلال لقاءات اليوم، فاز الهلال على الأخدود بثلاثية دون رد، وتعادل الخليج بدون أهداف مع الرائد، وتعادل الفيحاء مع الوحدة بنتيجة 1-1.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويتواجد الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، التعاون ثانيًا برصيد 22 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 19 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 19 نقطة، الأهلي خامسًا برصيد 19 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 17 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 17 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 13 نقطة، الفيحاء في المركز التاسع برصيد 11 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 10 نقاط، الخليج في المركز الـ11 برصيد 9 نقاط، الشباب في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط، الرياض في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، الأخدود في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط، أبها في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، الطائي في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز الـ17 برصيد خمس نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 3 نقاط.