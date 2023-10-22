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ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة
المواطن - فريق التحرير

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اختُتمت مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بفوز الرياض على نادي الاتفاق اليوم بهدف دون رد.

وكانت مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن، انطلقت أول أمس بتعادل التعاون والاتحاد بهدف لكل فريق، وفاز الفيحاء على الأخدود بهدفين لهدف، وفاز الهلال على الخليج بهدف دون رد، وفاز الفتح على أبها برباعية لهدف.

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وفي مباريات أمس، فاز النصر على ضمك بثنائية لهدف، وفاز الحزم على الرائد بنتيجة 4/ 3، بينما فاز الأهلي على الوحدة بثلاثية مقابل هدف، أما نادي الشباب ففاز على الطائي بثنائية دون رد، بينما في المباراة الختامية اليوم للجولة الـ10 فاز الرياض على الاتفاق بهدف نظيف.

ترتيب الدوري السعودي

وبعد ختام مباريات الجولة العاشرة، جاء ترتيب الدوري السعودي كالتالي: “الهلال في المركز الأول برصيد 26 نقطة، التعاون ثانيًا برصيد 23 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 22 نقطة، الأهلي رابعًا برصيد 22 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 20 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 20 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 17 نقطة، الفيحاء ثامنًا، برصيد 14 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 13 نقطة، الشباب عاشرًا برصيد 12 نقطة، الرياض في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة، ضمك في المركز الـ12 برصيد 10 نقاط.

الأهلي ضد الوحدة - 90

الخليج في المركز الـ13 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، الأخدود في المركز الـ14 وأبها في المركز الـ15 والطائي في المركز الـ16 ولكل منهم 7 نقاط.

الحزم في المركز الـ17 “قبل الأخير” برصيد 6 نقاط، الرائد في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط.

الاتحاد وحمدالله

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