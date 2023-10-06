Icon

تعليق مثير من حساب الأهلي بعد الفوز على الاتحاد Icon نرجس محمدي تفوز بنوبل من خلف قضبان سجون إيران فمن هي؟ Icon الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بهزيمة الاتحاد في الديربي Icon النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس Icon تركيب أول قطعة نووية في تاريخ مصر بمحطة الضبعة Icon نواف العقيدي: النصر لم يفقد الأمل في دوري روشن Icon 6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها استخدام التالف Icon مدرب النصر يعلق على أزمته مع ساديو ماني Icon اتفاقية ضخمة بين الترفيه والسياحة قريبًا Icon تصويبة كيسيه تمنح الأهلي التفوق ضد الاتحاد في الشوط الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة التاسعة من عمر المسابقة

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي وتعادل النصر

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤١ مساءً
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي وتعادل النصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدم النادي الأهلي هدية كبيرة لنادي التعاون، وذلك بعد فوز الأول على الاتحاد اليوم في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وحافظ نادي التعاون على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، مستفيدًا من خسارة نادي الاتحاد وتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الرابع.

قد يهمّك أيضاً
القهوة السعودية .. طرق مختلفة للتحضير في كل منطقة والهوية واحدة

القهوة السعودية .. طرق مختلفة للتحضير في كل منطقة والهوية واحدة

رياض محرز داعمًا السعودية لاستضافة المونديال: نحن في المكان المناسب

رياض محرز داعمًا السعودية لاستضافة المونديال: نحن في المكان المناسب

وكانت مباراتا اليوم الجمعة انتهيتا بتعادل النصر مع أبها بنتيجة هدفين لكل فريق وفوز الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

وبعد نهاية مباراتي اليوم، يتواجد التعاون في الصدارة برصيد 22 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 20 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 19 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 19 نقطة، الأهلي خامسًا برصيد 19 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 17 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 17 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 12 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 10 نقاط، ضمك عاشرًا برصيد 10 نقاط.

النصر وأبها

ويتواجد الشباب في المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، الخليج في المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، الرياض في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، الأخدود يملك 7 نقاط في المركز الـ14، أبها في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط.

الطائي في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز السابع عشر “قبل الأخير” ويملك 4 نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 3 نقاط.

الاتحاد والأهلي - 456

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد ليفربول
الرياضة

هدف عكسي يُهدي الفوز لـ توتنهام ضد...

الرياضة
3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين
الرياضة

3 مباريات غدًا في الدوري السعودي للمحترفين

الرياضة
موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي
الرياضة

موعد مباراة بيراميدز ضد آرمي باتريوريتيك الرواندي

الرياضة
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن
وظائف

وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة معادن

وظائف
فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال شهر
العالم

فيضانات تجتاح وسط اليونان للمرة الثانية خلال...

العالم
الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا

السعودية اليوم
إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم الوطني
السعودية اليوم

إطلاق قناة السعودية الآن بالتزامن مع اليوم...

السعودية اليوم
وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

وظائف