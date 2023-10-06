ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي وتعادل النصر

قدم النادي الأهلي هدية كبيرة لنادي التعاون، وذلك بعد فوز الأول على الاتحاد اليوم في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وحافظ نادي التعاون على صدارته لـ ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، مستفيدًا من خسارة نادي الاتحاد وتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الرابع.

وكانت مباراتا اليوم الجمعة انتهيتا بتعادل النصر مع أبها بنتيجة هدفين لكل فريق وفوز الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

وبعد نهاية مباراتي اليوم، يتواجد التعاون في الصدارة برصيد 22 نقطة، الهلال ثانيًا برصيد 20 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 19 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 19 نقطة، الأهلي خامسًا برصيد 19 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 17 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 17 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 12 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 10 نقاط، ضمك عاشرًا برصيد 10 نقاط.

ويتواجد الشباب في المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، الخليج في المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، الرياض في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، الأخدود يملك 7 نقاط في المركز الـ14، أبها في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط.

الطائي في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز السابع عشر “قبل الأخير” ويملك 4 نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 3 نقاط.