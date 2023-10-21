ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الجمعة

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نجح نادي الهلال في الانفراد بـ صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات الجمعة في افتتاح الجولة العاشرة من عمر المسابقة.
وكانت مباريات الجمعة، انتهت بتعادل الاتحاد والتعاون بهدف لكل فريق، وفوز الفيحاء على الأخدود بنتيجة 2/ 1، وفوز الهلال على الخليج بهدف دون رد، وفوز الفتح على أبها برباعية لهدف.
ويتواجد الهلال في الصدارة برصيد 26 نقطة، التعاون ثانيًا برصيد 23 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 20 نقطة، الفتح رابعًا برصيد 20 نقطة، النصر خامسًا في ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، الأهلي سادسًا برصيد 19 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 17 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 14 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 13 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 10 نقاط.
الشباب في المركز الـ11 برصيد 9 نقاط، الخليج في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط، الرياض في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، الأخدود في المركز الـ14 برصيد 7 نقاط، يليه الطائي في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، أبها في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 3 نقاط.