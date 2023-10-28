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ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11
المواطن - فريق التحرير

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تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الهلال من تحقيق مراده في الجولة الـ11 وهو الانفراد بـ صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات الجولة اليوم السبت.

نتائج الجولة الـ11

وكانت مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بتعادل الخليج والتعاون بهدف لكل فريق، وفوز ضمك على الأخدود بثنائية دون رد، بينما تعادل نادي الاتحاد مع فريق الحزم بنتيجة هدفين لكل فريق.

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وفي الأمس، فاز الطائي على الرياض بنتيجة 3-2، وفاز الفتح على الرائد بنتيجة هدفين لهدف، وفاز الهلال على الأهلي بثلاثية لهدف.

وفي مواجهات اليوم، فاز أبها على الشباب بنتيجة 2-1، ثم فاز النصر على الفيحاء بثلاثية لهدف، ثم فاز الاتفاق على الوحدة بثلاثية مقابل هدفين.

ميشايل - الأهلي والهلال

ترتيب الدوري السعودي

وجاء ترتيب دوري روشن كالتالي: “الهلال في المركز الأول برصيد 29 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 25 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 24 نقطة، الفتح رابعًا برصيد 23 نقطة، الأهلي خامسًا برصيد 22 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 20 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 14 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 13 نقطة، الوحدة في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

الشباب متواجد في المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، الرياض في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، الخليج في المركز الـ13 والطائي في المركز الـ14 وأبها في المركز الـ15 ولكل منهم 10 نقاط.

الأخدود في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، الحزم في المركز السابع عشر ” قبل الأخير” برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 5 نقاط.

الفيحاء ضد النصر

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