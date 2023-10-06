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في الجولة التاسعة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات الخميس

الجمعة ٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ صباحاً
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات الخميس
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي التعاون في الصعود إلى صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مؤقتًا، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم الخميس في افتتاح الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن.

وكانت مباريات اليوم في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن، انتهت بفوز ضمك على الحزم برباعية مقابل هدف، وتعادل الرياض مع الشباب بنتيجة هدفين لكل فريق، وفوز التعاون على الطائي بثلاثية دون رد، بينما فاز الفتح على الاتفاق بثنائية مقابل هدف.

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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 

ويتواجد التعاون في الصدارة برصيد 22 نقطة، يليه الهلال 20 نقطة في المركز الثاني، الاتحاد ثالثًا برصيد 19 نقطة، النصر رابعًا برصيد 18 نقطة، الفتح خامسًا برصيد 17 نقطة، الاتفاق سادسًا برصيد 17 نقطة، الأهلي سابعًا برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، الفيحاء تاسعًا برصيد 10 نقاط، ضمك عاشرًا برصيد 10 نقاط.

الاتفاق والفتح - 22

وفي المركز الـ11 يتواجد فريق الشباب برصيد 9 نقاط، الخليج في المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، الرياض في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، الأخدود يملك 7 نقاط في المركز الـ14، الطائي في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط.

أبها في المركز الـ16 برصيد 6 نقاط، الرائد في المركز السابع عشر “قبل الأخير” ويملك 4 نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 3 نقاط.

الشباب والرياض - 23

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