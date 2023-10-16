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في تصفيات يورو 2024

ترتيب المجموعة الرابعة بعد خسارة كرواتيا ضد ويلز

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
ترتيب المجموعة الرابعة بعد خسارة كرواتيا ضد ويلز
المواطن - فريق التحرير

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تلقى منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم خسارة مفاجئة من المنتخب الويلزي بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

ويلز ضد كرواتيا

وسجل للمنتخب الويلزي اللاعب هاري ويلسون الهدفين في الدقيقتين الـ 47 والـ60، بينما سجل اللاعب ماريو بازاليتش الهدف الوحيد للمنتخب الكرواتي في الدقيقة الـ76.

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ترتيب المجموعة السابعة بعد فوز منتخب المجر على صربيا

المجموعة الرابعة جاء ترتيبها كالتالي بعد نهاية المباراة: ” المنتخب التركي في الصدارة برصيد 16 نقطة حيث ضمن التأهل لليورو، المنتخب الويلزي ثانيًا برصيد 10 نقاط، المنتخب الكرواتي ثالثًا برصيد 10 نقاط، المنتخب الأرميني رابعًا برصيد 7 نقاط، المنتخب اللاتفي خامسًا برصيد 3 نقاط”.

وفي سياق آخر، قدم اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم نادي النصر أداءً سيئًا في مباراة ويلز ضد كرواتيا التي أُقيمت أمس.

كرواتيا ضد ويلز - 34

أرقام بروزوفيتش

وخسر بروزوفيتش الكرة في 13 مناسبة، وتسبب في هدف لويلز ضد منتخب بلاده، كما خسر 7 التحامات بدنية من أصل 12، وخسر 3 التحامات هوائية من أصل 3، كما لم ينجح في إكمال أي مراوغة خلال المباراة.

وتلقى منتخب كرواتيا الهزيمة الثانية له على التوالي في تصفيات يورو 2024 حيث خسر من منتخب تركيا قبل أيام بهدف دون رد في العاصمة الكرواتية زغرب، ثم خسر من المنتخب الويلزي أمس.

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