ترتيب المجموعة السابعة بعد فوز منتخب المجر على صربيا

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نجح منتخب المجر الأول لكرة القدم في تحقيق فوز ثمين على حساب منتخب صربيا أمس بنتيجة 2/ 1 في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
الفريق المجري يتواجد في صدارة المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة بعد الفوز، المنتخب الصربي ثانيًا برصيد 10 نقاط، منتخب الجبل الأسود ثالثًا برصيد 8 نقاط، منتخب ليتوانيا رابعًا برصيد 5 نقاط في المجموعة، منتخب بلغاريا خامسًا متذيلًا للترتيب برصيد نقطتين.
وفي مباراة أمس، كان الفريق المجري افتتح التسجيل عبر اللاعب بارناباس فارجا في الدقيقة الـ21، ثم سجل اللاعب بافلوفيتش هدف التعادل للمنتخب الصربي في الدقيقة الـ33.
وعند حلول الدقيقة الـ 35 سجل المنتخب المجري هدفه الثاني عبر اللاعب رونالد سالاي.
وشهدت المباراة، مشاركة نجمي الهلال سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش في تشكيلة المنتخب الصربي.
وفي مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024، فازت جورجيا على قبرص برباعية دون رد، وفازت التشيك على جزر فاروه بهدف دون رد، وتعادلت سويسرا مع روسيا البيضاء بثلاثة أهداف لكل فريق.
وفي العاشرة إلا ربعًا تُلعب مباريات “رومانيا ضد أندورا، النرويج وإسبانيا، بولندا ضد مولدوفا، تركيا ضد لاتفيا، ويلز ضد كرواتيا”.