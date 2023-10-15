Icon

ترتيب المجموعة السابعة بعد فوز منتخب المجر على صربيا Icon طيران ناس يحصد جائزة السفر العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط Icon ماذا تمنى أحمد حسن كوكا من مدرب منتخب مصر؟ Icon سحابة جديدة في الأفق غير المُشرق للاقتصاد العالمي Icon وظائف شاغرة بمتاجر الرقيب في 4 مدن Icon وظائف شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon موعد مباراة منتخب المغرب ضد ليبيريا Icon نيوم تعلن عن تطوير ليجا بـ3 فنادق ومرافق فاخرة  Icon وظائف شاغرة لدى مركز الرقابة على الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بفروع شركة بوبا العربية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في تصفيات يورو 2024

ترتيب المجموعة السابعة بعد فوز منتخب المجر على صربيا

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
ترتيب المجموعة السابعة بعد فوز منتخب المجر على صربيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح منتخب المجر الأول لكرة القدم في تحقيق فوز ثمين على حساب منتخب صربيا أمس بنتيجة 2/ 1 في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

ترتيب منتخب المجر

الفريق المجري يتواجد في صدارة المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة بعد الفوز، المنتخب الصربي ثانيًا برصيد 10 نقاط، منتخب الجبل الأسود ثالثًا برصيد 8 نقاط، منتخب ليتوانيا رابعًا برصيد 5 نقاط في المجموعة، منتخب بلغاريا خامسًا متذيلًا للترتيب برصيد نقطتين.

قد يهمّك أيضاً
بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة

بايدن يحث نتنياهو على استمرار قصف غزة

التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية

التعاون الأكثر استثمارًا للركلات الركنية

وفي مباراة أمس، كان الفريق المجري افتتح التسجيل عبر اللاعب بارناباس فارجا في الدقيقة الـ21، ثم سجل اللاعب بافلوفيتش هدف التعادل للمنتخب الصربي في الدقيقة الـ33.

وعند حلول الدقيقة الـ 35 سجل المنتخب المجري هدفه الثاني عبر اللاعب رونالد سالاي.

وشهدت المباراة، مشاركة نجمي الهلال سيرجي سافيتش وألكسندر ميتروفيتش في تشكيلة المنتخب الصربي.

مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024

وفي مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024، فازت جورجيا على قبرص برباعية دون رد، وفازت التشيك على جزر فاروه بهدف دون رد، وتعادلت سويسرا مع روسيا البيضاء بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفي العاشرة إلا ربعًا تُلعب مباريات “رومانيا ضد أندورا، النرويج وإسبانيا، بولندا ضد مولدوفا، تركيا ضد لاتفيا، ويلز ضد كرواتيا”.

ميتروفيتش - صربيا والمجر

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين مُصلٍّ بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين...

السعودية اليوم
مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد
آخر الاخبار

مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY

وظائف
الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد
الرياضة

الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد

الرياضة
فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون باليوم الوطني
السعودية اليوم

فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون...

السعودية اليوم
مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون ريال أرباحاً نقدية
السوق

مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون...

السوق
انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز
آخر الاخبار

انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل

وظائف