ترتيب المجموعة السادسة بعد إيقاف مباراة بلجيكا ضد السويد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف مباراة بلجيكا ضد السويد وعدم استكمالها وذلك بعد إطلاق النار على 2 من مشجعي المنتخب السويدي خارج ملعب المباراة في العاصمة البلجيكية ” بروكسل”.

بلجيكا ضد السويد

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب ” الملك بودوان” في بروكسل ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024 حيث كانت النتيجة تُشير إلى التعادل بنتيجة 1-1 لكن الاتحاد الأوروبي قرر إيقاف المباراة لاعتبارات أمنية بعد مقتل 2 من مشجعي المنتخب السويدي.

وجاء ترتيب المجموعة السادسة كالتالي: ” بلجيكا في المركز الأول وضمنت التأهل ليورو 2024 برصيد 17 نقطة، النمسا ثانيًا وضمنت التأهل حيث تملك 16 نقطة، السويد ثالثًا برصيد 7 نقاط، أذربيجان رابعًا برصيد 4 نقاط، إستونيا خامسًا برصيد نقطة”.

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات أمس في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 انتهت بفوز النمسا على أذربيجان بهدف دون رد، وفوز سلوفاكيا على لوكسمبورج بهدف دون رد، وفوز البرتغال على البوسنة والهرسك بخماسية دون رد، وفوز آيسلندا على منتخب ليشتنشتاين برباعية نظيفة، وفوز هولندا على اليونان بهدف دون رد، بينما فازت إيرلندا على جبل طارق برباعية دون رد وتم إيقاف مباراة بلجيكا ضد السويد.

وتُستكمل اليوم مباريات تصفيات يورو 2024 في جولتها الثامنة بإقامة 7 مباريات.

وتبدأ المباريات بلقاء فنلندا ضد كازاخستان في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع تُقام مباريات ” مالطة ضد أوكرانيا” و ” سان مارينو ضد الدنمارك” و ” ليتوانيا ضد المجر” و ” إيرلندا الشمالية ضد سلوفينيا” و ” إنجلترا ضد إيطاليا” و ” صربيا ضد الجبل الأسود”.