Icon

حل مشكلة تغيير العنوان الوطني في الضمان الاجتماعي Icon السعودية تتيح تأشيرة الزيارة إلكترونيًا لرعايا 63 دولة Icon المفتاح الأسود مطلق النار في بلجيكا يعترف بقتل 3 سويديين Icon اتصالات ومقابلات محمد بن سلمان تهدف لدعم فلسطين ومنع انتشار الحرب بالمنطقة Icon بلينكن واجه مقاومة شديدة من أقوى الزعماء العرب محمد بن سلمان بشأن غزة Icon تسجيل مواطنة في التأمينات دون علمها وإسقاط أخرى من المعاشات Icon المدد المؤهلة لاستحقاق تعويض ساند Icon 4 إنذارات حمراء من الأرصاد لأهالي مكة وعسير Icon متضررون من مكاتب الاستقدام المخالفة : الغرامة لا تكفي Icon قوافل المساعدات لغزة تصل معبر رفح تمهيداً لعبورها إلى القطاع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد مقتل 2 من مشجعي السويد خارج الملعب

ترتيب المجموعة السادسة بعد إيقاف مباراة بلجيكا ضد السويد

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
ترتيب المجموعة السادسة بعد إيقاف مباراة بلجيكا ضد السويد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف مباراة بلجيكا ضد السويد وعدم استكمالها وذلك بعد إطلاق النار على 2 من مشجعي المنتخب السويدي خارج ملعب المباراة في العاصمة البلجيكية ” بروكسل”.

بلجيكا ضد السويد

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب ” الملك بودوان” في بروكسل ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024 حيث كانت النتيجة تُشير إلى التعادل بنتيجة 1-1 لكن الاتحاد الأوروبي قرر إيقاف المباراة لاعتبارات أمنية بعد مقتل 2 من مشجعي المنتخب السويدي.

قد يهمّك أيضاً
انتقادات ضد سلطان الغنام بعد إيقافه 4 مباريات

انتقادات ضد سلطان الغنام بعد إيقافه 4 مباريات

سفن حربية بريطانية وأمريكية في المتوسط لدعم إسرائيل

سفن حربية بريطانية وأمريكية في المتوسط لدعم إسرائيل

وجاء ترتيب المجموعة السادسة كالتالي: ” بلجيكا في المركز الأول وضمنت التأهل ليورو 2024 برصيد 17 نقطة، النمسا ثانيًا وضمنت التأهل حيث تملك 16 نقطة، السويد ثالثًا برصيد 7 نقاط، أذربيجان رابعًا برصيد 4 نقاط، إستونيا خامسًا برصيد نقطة”.

لوكاكو - بلجيكا ضد السويد

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات أمس في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 انتهت بفوز النمسا على أذربيجان بهدف دون رد، وفوز سلوفاكيا على لوكسمبورج بهدف دون رد، وفوز البرتغال على البوسنة والهرسك بخماسية دون رد، وفوز آيسلندا على منتخب ليشتنشتاين برباعية نظيفة، وفوز هولندا على اليونان بهدف دون رد، بينما فازت إيرلندا على جبل طارق برباعية دون رد وتم إيقاف مباراة بلجيكا ضد السويد.

وتُستكمل اليوم مباريات تصفيات يورو 2024 في جولتها الثامنة بإقامة 7 مباريات.

وتبدأ المباريات بلقاء فنلندا ضد كازاخستان في السابعة مساءً بتوقيت المملكة، وفي تمام الساعة العاشرة إلا ربع تُقام مباريات ” مالطة ضد أوكرانيا” و ” سان مارينو ضد الدنمارك” و ” ليتوانيا ضد المجر” و ” إيرلندا الشمالية ضد سلوفينيا” و ” إنجلترا ضد إيطاليا” و ” صربيا ضد الجبل الأسود”.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نواف العقيدي يحصد جائزة آسيوية
آخر الاخبار

نواف العقيدي يحصد جائزة آسيوية

آخر الاخبار
سببان يمنعان ليونيل ميسي من مزاملة رونالدو في النصر
الرياضة

سببان يمنعان ليونيل ميسي من مزاملة رونالدو...

الرياضة
لقطات ليلية جذابة لـ العاصمة المقدسة
السعودية اليوم

لقطات ليلية جذابة لـ العاصمة المقدسة

السعودية اليوم
وظائف في غرفة الطائف للكوادر الوطنية
حصاد اليوم

وظائف في غرفة الطائف للكوادر الوطنية

حصاد اليوم
التدريب التقني تعلن عن برامج مجانية بمناسبة اليوم الوطني 93
السعودية اليوم

التدريب التقني تعلن عن برامج مجانية بمناسبة...

السعودية اليوم
الاتفاق يُلاقي الخالدية في مباراة مغلقة اليوم
آخر الاخبار

الاتفاق يُلاقي الخالدية في مباراة مغلقة اليوم

آخر الاخبار
نجاحات الرياضة السعودية تفوق التوقعات بأرقام مليارية وصفقات لن تتكرر
أخبار رئيسية

نجاحات الرياضة السعودية تفوق التوقعات بأرقام مليارية...

أخبار رئيسية
عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022
آخر الاخبار

عبدالله الشربتلي يتوج بالذهب في هانغتشو 2022

آخر الاخبار