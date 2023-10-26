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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نتائجه المخيبة للآمال، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.
وانطلقت منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، مساء اليوم الخميس، بـ3 مباريات، حيث تعادل الخليج ضد التعاون إيجابيًا بهدف لكل منهما، فيما نجح ضمك في الفوز على الأخدود بثنائية نظيفة.
وفي ختام مباريات اليوم، سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي ضد نظيره الحزم بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أُقيمت على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون، ثم النصر والأهلي بـ22 نقطة، والاتحاد خامسًا برصيد 21 نقطة.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتفاق، ثم الفيحاء برصيد 14 نقطة، يليه ضمك بـ13 نقطة، بالتساوي مع الوحدة.
ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، يليه الخليج برصيد 10 نقاط، ويتواجد الأخدود في المركز الـ14 بـ7 نقاط، بالتساوي مع أبها، والطائي والحزم، ويتذيل الرائد الترتيب بـ5 نقاط.