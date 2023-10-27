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في الجولة الـ11

ترتيب دوري روشن بعد ثلاثية الهلال

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد ثلاثية الهلال
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في الانفراد بصدارة دوري روشن السعودي، وذلك بعد فوزه الكبير على النادي الأهلي بنتيجة 3- 1.

وكانت مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين، افتُتحت بداية من أمس الخميس، بتعادل الخليج والتعاون بهدف لكل فريق، وفوز ضمك على الأخدود بثنائية دون رد، بينما تعادل نادي الاتحاد مع فريق الحزم بنتيجة هدفين لكل فريق.

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وفي مباريات اليوم، فاز الطائي على الرياض بنتيجة 3- 2، ونجح الفتح في تحقيق فوز ثمين على الرائد بثنائية لهدف، بينما فاز الهلال على الأهلي بثلاثية لهدف.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد الهلال حاليًّا في صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة، التعاون ثانيًا برصيد 24 نقطة، الفتح ثالثًا برصيد 23 نقطة، النصر رابعًا برصيد 22 نقطة، الأهلي خامسًا في جدول الترتيب.

الاتحاد يتواجد في المركز السادس برصيد 21 نقطة، الاتفاق في المركز السابع برصيد 17 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 14 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 13 نقطة، الوحدة في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

ميشايل - الأهلي والهلال

وفي ترتيب دوري روشن، يتواجد الشباب في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة، الرياض في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، الخليج في المركز الـ13 برصيد 10 نقاط، الطائي في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط.

وفي المركز الـ15، يتواجد الأخدود برصيد 7 نقاط، ثم أبها برصيد 7 نقاط في المركز الـ16، الحزم في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز الـ18 برصيد 5 نقاط.

الطائي ضد الرياض

وسوف تُختتم مباريات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين غدًا بإقامة 3 مباريات وهم “أبها ضد الشباب” في الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية.

ولقاء الفيحاء ضد النصر في السادسة مساءً، والوحدة ضد الاتفاق في التاسعة مساءً.

الفتح ضد الرائد

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