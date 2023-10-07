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وسط صعود الدوري السعودي للمحترفين

ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034 كونها الرائدة في الرياضة العالمية

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034 كونها الرائدة في الرياضة العالمية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، وسط تقديرات الكثير من التقارير العالمية بأن السعودية أصبحت الدولة العربية الوحيدة الرائدة في مجال الرياضة العالمية .

استضافة السعودية لكأس العالم 2034

ستقدم المملكة العربية السعودية عرضًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن استضافة البطولة ستساعد البلاد على تحقيق أحلامها في أن تصبح دولة رائدة في الرياضة العالمية.

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وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن المملكة العربية السعودية أصبحت دولة رائدة في مجال الرياضة واستضافة الأحداث الرياضية المؤثرة عالميًّا، بعدما تأهلت إلى نهائيات كأس العالم ست مرات، وكان أول تأهل لها في عام 1994. وأضافت الصحيفة: “لقد هزم المنتخب السعودي بشكل مذهل الأرجنتين بطلة العالم 2- 1 في كأس العالم 2022 في قطر”.

كأس العالم 2034
عمان تدعم الملف السعودي – المصدر @OmanFA

أفضل الدوريات بالعالم

وتأتي هذه الأخبار أيضًا وسط صعود الدوري السعودي للمحترفين، الذي يضم بعضًا من أفضل المواهب في العالم، مع انتقال كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما للعب في الدوري العام الماضي.

وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: إن اعلان السعودية نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 يعتبر خطوة هامة، فيما أعلنت الكثير من دول العالم العربي تأييد استضافة السعودية لكأس العالم في عام 2034.

ملاعب السعودية

مكانة عالمية ونهضة غير مسبوقة

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “جسدت المملكة العربية السعودية خلال الأعوام الماضية مكانتها العالمية من خلال ما نشهده من نهضة وتطور على الأصعدة كافة، بدعم من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واهتمام مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهو ما انعكس على النقلة النوعية الكبيرة للقطاع الرياضي”.

وأضاف وزير الرياضة السعودي: “يشكل هذا الإعلان خطوة هامة وطبيعية في رحلتنا كدولة شغوفة بكرة القدم وتجسيدًا حقيقيًّا لمسيرة النجاح التي تشهدها المملكة، كما يؤكد التزامها في تطوير مختلف الرياضات، ومنها لعبة كرة القدم، إذ تحرص المملكة من خلال نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 على توفير تجربة غير مسبوقة للجميع في أنحاء العالم”.

تطور الرياضة في السعودية

وأعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، وشهدت رياضة كرة القدم في المملكة تطورًا كبيرًا حيث ازداد عدد اللاعبين بنسبة 50% واللاعبات بنسبة 86% منذ عام 2021م، كما ارتفع عدد المدربين والمدربات من 750 مدربًا في عام 2018 إلى أكثر من 5,500 مدرب ومدربة حتى هذا العام، إلى جانب افتتاح أكثر من 18 مركزًا تدريبيًّا إقليميًّا في مختلف مناطق المملكة للشباب والشابات.

كما يعد دوري روشن السعودي للمحترفين أحد أقوى الدوريات الآسيوية والمُنافسة عالميًّا بتواجد كبار النجوم العالميين من أكثر من 45 دولة ممّا جعله محط أنظار العالم.

وعلمت Mail Sport أنه من المقرر استضافة مباريات بطولة كأس العالم 2030 في ستة دول مختلفة، حيث من المقرر أن تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب المباريات، بينما ستقام المباريات الأولى في أوروغواي والأرجنتين وباراجواي، بمناسبة مرور 100 عام على إقامة أول مونديال في التاريخ.

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