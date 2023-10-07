ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2034 كونها الرائدة في الرياضة العالمية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، وسط تقديرات الكثير من التقارير العالمية بأن السعودية أصبحت الدولة العربية الوحيدة الرائدة في مجال الرياضة العالمية .

استضافة السعودية لكأس العالم 2034

ستقدم المملكة العربية السعودية عرضًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، حيث أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أن استضافة البطولة ستساعد البلاد على تحقيق أحلامها في أن تصبح دولة رائدة في الرياضة العالمية.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن المملكة العربية السعودية أصبحت دولة رائدة في مجال الرياضة واستضافة الأحداث الرياضية المؤثرة عالميًّا، بعدما تأهلت إلى نهائيات كأس العالم ست مرات، وكان أول تأهل لها في عام 1994. وأضافت الصحيفة: “لقد هزم المنتخب السعودي بشكل مذهل الأرجنتين بطلة العالم 2- 1 في كأس العالم 2022 في قطر”.

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وتأتي هذه الأخبار أيضًا وسط صعود الدوري السعودي للمحترفين، الذي يضم بعضًا من أفضل المواهب في العالم، مع انتقال كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما للعب في الدوري العام الماضي.

وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: إن اعلان السعودية نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 يعتبر خطوة هامة، فيما أعلنت الكثير من دول العالم العربي تأييد استضافة السعودية لكأس العالم في عام 2034.