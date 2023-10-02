تركي آل الشيخ: لم أتدخل لإقالة جيسوس شرطي أمريكي يعتدي بعنف على مراهقين بسبب مزحة ترامب يمثل أمام قاضٍ وصفه بالمختل تركي آل الشيخ يُعلق على إمكانية مشاركة الاتحاد والأهلي بموسم الرياض آل الشيخ: فرق عالمية طلبت ملاقاة النصر بكأس موسم الرياض تركي آل الشيخ: الهلال سيلعب في “المملكة أرينا” لـ4 مواسم إطلاق كتيب موسم الرياض 2023 بتجارب ترفيهية جديدة كريستيانو رونالدو متحفز لترك بصمته الأولى آسيويًّا الهلال يتخطى الـ100 ألف مشجع في ملعبه أقصر سيارة في العالم تسير بـ 5 عجلات
حسم رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الأنباء التي ترددت بشأن تدخله لإقالة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ولايته الأولى.
وعلق تركي آل الشيخ على تدخله لرحيل خيسوس من الزعيم، قائلًا: “هل من المعقول أن أتدخل في إقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد خروجي من الوزارة بشهرين؟!”.
وواصل تركي آل الشيخ تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “والدي في وقت من الأوقات كان يعتقد أني خلف إقالة مدرب الهلال، جيسوس في موسم 2018/ 2019″.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة جيسوس لمواجهة نظيره ناساجي الإيراني، مساء غد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساجي الإيراني صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الزعيم في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.