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خلال قيادته الهلال في 2019

تركي آل الشيخ: لم أتدخل لإقالة جيسوس

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ صباحاً
تركي آل الشيخ: لم أتدخل لإقالة جيسوس
المواطن - فريق التحرير

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حسم رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الأنباء التي ترددت بشأن تدخله لإقالة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ولايته الأولى.

تركي آل الشيخ ينفي التدخل لإقالته

وعلق تركي آل الشيخ على تدخله لرحيل خيسوس من الزعيم، قائلًا: “هل من المعقول أن أتدخل في إقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد خروجي من الوزارة بشهرين؟!”.

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وواصل تركي آل الشيخ تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”، قائلًا: “والدي في وقت من الأوقات كان يعتقد أني خلف إقالة مدرب الهلال، جيسوس في موسم 2018/ 2019″.

خورخي جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستعد لمواجهة ناساجي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة جيسوس لمواجهة نظيره ناساجي الإيراني، مساء غد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا.

الهلال - مباراة الهلال ضد نافباخور - الهلال ضد الجبلين
لاعبو الهلال

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساجي الإيراني صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتواجد الزعيم في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

الهلال - سالم الدوسري - الرياض - الرياض

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