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أكد أن الهيئة ستتخذ الإجراءات لحماية حقوقها

تركي آل الشيخ يتوعد مستخدمي شعار موسم الرياض دون موافقة خطية

الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ صباحاً
تركي آل الشيخ يتوعد مستخدمي شعار موسم الرياض دون موافقة خطية
المواطن - فريق التحرير

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توعد المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ مَن يستخدم شعار موسم الرياض بدون موافقة خطية.

شعار موسم الرياض

وقال آل الشيخ عبر منصة إكس : “تنبيه عام … لجميع مستخدمي شعار موسم الرياض بدون أي موافقة خطية من الهيئة العامة للترفيه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية العلامة التجارية وحقوقها”.

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