تركي آل الشيخ يتوعد مستخدمي شعار موسم الرياض دون موافقة خطية

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توعد المستشار في الديوان الملكي، رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ مَن يستخدم شعار موسم الرياض بدون موافقة خطية.
وقال آل الشيخ عبر منصة إكس : “تنبيه عام … لجميع مستخدمي شعار موسم الرياض بدون أي موافقة خطية من الهيئة العامة للترفيه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية العلامة التجارية وحقوقها”.
وتوعدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية والحقوق المتصلة بها لموسم الرياض ضد كل من يتعدى أو ينتهك حقوق العلامة التجارية.
ويأتي الشعار بشكل جريء ونابض بالحياة، يتمثل في دائرة متكاملة تعكس مفهوم السَّنة، مسلطة الضوء على 6 أشهر من السنة بألوان حيوية ويعكس حماس وتنوع التجارب الاستثنائية التي يقدمها موسم الرياض في عامه الرابع.
وانطلق موسم الرياض 2023 في 28 أكتوبر ، بهوية ابتكارية وجديدة كُليًا تحت شعار Big Time، حيث تؤسس الهوية الجديدة لرؤية مُستدامة تصل بالموسم للأسواق العالمية.
وفي وقت سابق كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن أبرز تفاصيل ومناطق موسم الرياض في نسخته الرابعة، مؤكداً أن موسم الرياض في نسخته الرابعة يهدف إلى خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتمكين ما يقارب 2000 شركة محلية ودولية لتنظيم أكثر التجارب الترفيهية تميّزًا حول العالم على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع، وسيكون لموسم الرياض في نسخته الرابعة موقعًا إلكترونيًا مطورًا بمميزات جديدة ومنصة تذاكر معتمدة بمواصفات فريدة.