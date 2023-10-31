تركي آل الشيخ يتوعد مستخدمي شعار موسم الرياض دون موافقة خطية

وتوعدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية والحقوق المتصلة بها لموسم الرياض ضد كل من يتعدى أو ينتهك حقوق العلامة التجارية.

ويأتي الشعار بشكل جريء ونابض بالحياة، يتمثل في دائرة متكاملة تعكس مفهوم السَّنة، مسلطة الضوء على 6 أشهر من السنة بألوان حيوية ويعكس حماس وتنوع التجارب الاستثنائية التي يقدمها موسم الرياض في عامه الرابع.

وانطلق موسم الرياض 2023 في 28 أكتوبر ، بهوية ابتكارية وجديدة كُليًا تحت شعار Big Time، حيث تؤسس الهوية الجديدة لرؤية مُستدامة تصل بالموسم للأسواق العالمية.

فعاليات موسم الرياض

وفي وقت سابق كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن أبرز تفاصيل ومناطق موسم الرياض في نسخته الرابعة، مؤكداً أن موسم الرياض في نسخته الرابعة يهدف إلى خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتمكين ما يقارب 2000 شركة محلية ودولية لتنظيم أكثر التجارب الترفيهية تميّزًا حول العالم على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع، وسيكون لموسم الرياض في نسخته الرابعة موقعًا إلكترونيًا مطورًا بمميزات جديدة ومنصة تذاكر معتمدة بمواصفات فريدة.