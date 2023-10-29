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تغلب على منافسه في الوزن الثقيل فرانسيس انجانو

تركي آل الشيخ يتوّج بطل الملاكمة تايسون فيوري بحزام موسم الرياض

الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
تركي آل الشيخ يتوّج بطل الملاكمة تايسون فيوري بحزام موسم الرياض
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المواطن - فريق التحرير

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ضمن فعاليات افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض، توّج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أمس في منطقة Kingdom Arena بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل تايسون فيوري بحزام موسم الرياض بعد تغلبه على منافسه بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل فرانسيس انجانو.

افتتاح فعاليات موسم الرياض

وافتتحت فعاليات موسم الرياض 2023، تحت شعار Big Time بحضور عدد من منسوبي الهيئات الدبلوماسية في المملكة، والفنانين والرياضيين، ومن أبرزهم نجم كرة القدم العالمية والبرازيلية الظاهرة رونالدو، إضافة إلى نجم المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، والملاكم السياسي الفلبيني ماني باكياو، وملاكم القرن الأمريكي لينوكس لويس، والملاكم العالمي لاري هولمز الذي حقق لقب بطل العالم للوزن الثقيل وحافظ عليه مدة 7 سنوات.

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وبدأت فعاليات الموسم بكلمة المستشار تركي آل الشيخ، قائلاً: “أتقدم بخالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قائدنا الملهم وعراب الرؤية لدعمهم اللامحدود لقطاع الترفيه بشكل عام، وموسم الرياض بشكل خاص”.

وأضاف : “النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة، وستحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله، وفي الختام أهلا وسهلا بكم في موسم الرياض”.

نزال أشرس رجل على الأرض

وشهد الجمهور انطلاق المواجهة التاريخية لنزال أشرس رجل على وجه الأرض بين فرانسيس انجانو ونظيره تايسون فيوري على حزام موسم الرياض.

ومر نزال البطلين العالميين بعشر جولات شهدت تبادلا للضربات واللكمات، واستطاع انجانو إسقاط منافسه على الأرض في الجولة الثالثة، إلا أن الفوز بمجموع نتائج الجولات كان من نصيب البريطاني تايسون فيوري.
وعقب النزال صرح فرانسيس انجانو بأنه سيعود بتدريب أكثر وخبرة أكبر، مؤكدا أنه الآن يمتلك الثقة الكاملة بقدراته، حيث أمضى ثلاثة أشهر ونصف في التمرين، فيما أكد الفائز بالنزال تايسون فيوري أن خصمه كان قويا، واستطاع أن يثبت قدراته ومكانته في رياضة الملاكمة.

ويتميز حزام موسم الرياض الذي سلمه معالي المستشار تركي آل الشيخ للفائز فيوري بصناعته اليدوية التي تحمل شعار موسم الرياض 2023، ولون العلم السعودي الأخضر، إضافة إلى كونه الوحيد من نوعه في العالم، الذي تم التنافس عليه بالملاكمة وفنون القتال في آن واحد.

وشهدت نزالات Undercard التي أقيمت قبل ساعات من حفل الافتتاح والنزال الرئيسي منافسات قوية بين عدد من نجوم الملاكمة، حيث فاز البريطاني فابيو واردلي على مواطنه دايفد اديليي، واستطاع الحفاظ على اللقب الذي يخرج لأول مرة من بريطانيا، كما فاز النيوزيلندي جوزيف باركر على الكندي سايمون كين بالضربة القاضية في الجولة الثالثة، وحافظ جاك مغان على سجله الخالي من الهزائم بفوزه على روبرتو دوران جونيور في الجولة الثانية من مواجهتهما.

واستطاع الكونغولي مارتن باكولي الفوز على منافسه الكاميروني كارلوس تاكام، فيما انتصر الإنجليزي موسى ايتاوما أيضا على الهنغاري استيفان برناث في الجولة الأولى بينهما، وأكد أنها البداية فقط، وأنه مستعد لأي نزال آخر حتى لو كان في نفس اللحظة.

واحتفى الموسم الليلة بإطلاق نسخته الرابعة، وبدء فعالياته التي تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى المملكة خلال أشهر الشتاء من كل عام؛ لتجربة العديد من الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

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