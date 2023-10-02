تركي آل الشيخ: لم أتدخل لإقالة جيسوس شرطي أمريكي يعتدي بعنف على مراهقين بسبب مزحة ترامب يمثل أمام قاضٍ وصفه بالمختل تركي آل الشيخ يُعلق على إمكانية مشاركة الاتحاد والأهلي بموسم الرياض آل الشيخ: فرق عالمية طلبت ملاقاة النصر بكأس موسم الرياض تركي آل الشيخ: الهلال سيلعب في “المملكة أرينا” لـ4 مواسم إطلاق كتيب موسم الرياض 2023 بتجارب ترفيهية جديدة كريستيانو رونالدو متحفز لترك بصمته الأولى آسيويًّا الهلال يتخطى الـ100 ألف مشجع في ملعبه أقصر سيارة في العالم تسير بـ 5 عجلات
أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على إمكانية مشاركة فريقي الاتحاد والأهلي ضمن منافسات موسم الرياض.
وقال تركي آل الشيخ: “منفتحين لاستقبال عروض من الاتحاد والأهلي للمشاركة في موسم الرياض بجانب الهلال والنصر والشباب.. نحن جهة حكومية وننظم الفعاليات وفقًا للعوائد المالية التي ستدرها علينا”.
وأضاف تركي آل الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “حصلنا على موافقة نادي أوروبي لوضع شعار موسم الرياض على قميص الفريق.. لدينا فعاليات متنوعة ولا تقتصر فقط على الرياضة”.
وكان آل الشيخ قد أكد أن ملعب المملكة أرينا “بوليفارد هول”، سيتم افتتاحه بمواجهة بين الهلال والنصر، كما أكد أنه قد يستضيف كأس موسم الرياض أو سيتم إقامته على ملعب الأول بارك.
وشدد في تصريحات سابقة على أن كأس موسم الرياض سيشهد مشاركة فريق مفاجأة؛ وسيتم الكشف عنه مع هذا الشهر، وذلك بجانب الهلال والنصر، علمًا بأن باريس سان جيرمان الفرنسي كان قد شارك في النسخة الماضية.
كما أعلن تركي آل الشيخ عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة ودية ضد نظيره روما الإيطالي في موسم الرياض، وذلك في احتفالية الليوث باليوبيل الماسي.