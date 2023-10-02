تركي آل الشيخ يُعلق على إمكانية مشاركة الاتحاد والأهلي بموسم الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، على إمكانية مشاركة فريقي الاتحاد والأهلي ضمن منافسات موسم الرياض.

تعليق تركي آل الشيخ على مشاركة الاتحاد والأهلي

وقال تركي آل الشيخ: “منفتحين لاستقبال عروض من الاتحاد والأهلي للمشاركة في موسم الرياض بجانب الهلال والنصر والشباب.. نحن جهة حكومية وننظم الفعاليات وفقًا للعوائد المالية التي ستدرها علينا”.

وأضاف تركي آل الشيخ خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “حصلنا على موافقة نادي أوروبي لوضع شعار موسم الرياض على قميص الفريق.. لدينا فعاليات متنوعة ولا تقتصر فقط على الرياضة”.

الفرق المشاركة في كأس موسم الرياض

وكان آل الشيخ قد أكد أن ملعب المملكة أرينا “بوليفارد هول”، سيتم افتتاحه بمواجهة بين الهلال والنصر، كما أكد أنه قد يستضيف كأس موسم الرياض أو سيتم إقامته على ملعب الأول بارك.

وشدد في تصريحات سابقة على أن كأس موسم الرياض سيشهد مشاركة فريق مفاجأة؛ وسيتم الكشف عنه مع هذا الشهر، وذلك بجانب الهلال والنصر، علمًا بأن باريس سان جيرمان الفرنسي كان قد شارك في النسخة الماضية.

كما أعلن تركي آل الشيخ عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة ودية ضد نظيره روما الإيطالي في موسم الرياض، وذلك في احتفالية الليوث باليوبيل الماسي.