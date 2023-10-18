تركي الفيصل يستقل سيارة والده فما قصتها؟

أظهر مقطع فيديو متداول الأمير تركي الفيصل وهو يصل إلى مكتبه مستقلًّا سيارة والده الملك فيصل بن عبدالعزيز.

وبحسب معلقين على منصة إكس، يقال: إن هذه السيارة استقلها الملك فيصل آنذاك من قصره إلى مكتبه معلنًا قطع البترول عن أمريكا عام 1973.

وقال معلقون: إن أبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز- طيب الله ثراه- لديهم من الدهاء والحنكة والذكاء والرحمة والحكمة والطيبة، مؤكدين أن استقلال تركي الفيصل لسيارة والده الملك فيصل تحمل العديد من الرسائل.

وأمر الملك فيصل بن عبدالعزيز- رحمه الله- في مثل هذا اليوم 18 أكتوبر من عام 1973 بوقف تصدير النفط إلى أمريكا وهولندا؛ لمساندتهم العدو الصهيوني في الحرب ضد مصر.

وجاء هذا القرار لإجبار العدو الصهيوني على الانسحاب من الأراضي المحتلة، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر واستياء الشعوب الغربية من ارتفاع أسعار النفط.