تروجينا ستكون وجهة فريدة لألعاب التزلج الشتوية لمدة أربعة مواسم

أبرزت مواقع سياحية عالمية، أهمية تروجينا كوجهة فريدة من نوعها لمدة أربعة مواسم للألعاب الشتوية ضمن مشروع نيوم المستقبلي في المملكة العربية السعودية.

منتجع مستدام للتزلج

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لبناء تروجينا، وهي وجهة جبلية فريدة من نوعها، ستكون بمثابة منتجع مستدام للتزلج ضمن مشروع نيوم المبتكر. ويقع مشروع تروجينا على بعد 50 كيلومترًا من ساحل خليج العقبة، وسيمتد على مساحة 60 كيلومترًا مربعًا تقريبًا عبر ارتفاعات تتراوح من 1500 متر إلى 2600 متر، وسيضم ست مجموعات مميزة تمزج بين الواقع والابتكارات المعمارية والهندسية، بحسب موقع جلوب تريندر البريطاني المختص بالسياحة.

وأشار globetrender إلى أن تلك المنطقة تشهد درجات حرارة أقل من الصفر في فصل الشتاء، إلى جانب مناخ معتدل على مدار العام، مما يجعلها وجهة مثالية لممارسة الرياضات الشتوية.

أنشطة ووسائل ترفيه

وتوفر منتجعات التزلج الصديقة للبيئة، في تروجينا سبل توفير الطاقة المتجددة، كما تسمح بإنتاج ثلوج محايدة للكربون دون انبعاثات مضرة للبيئة. كما ستوفر قرية التزلج طوال العام الفنادق والأنشطة الخارجية والمطاعم والترفيه حتى يتمكن الزوار من الاستمتاع بالرياضات الشتوية في الأشهر الباردة والأنشطة الأخرى خلال الأشهر الأكثر دفئًا.

وبحسب الموقع البريطاني الشهير globetrender، ستضم الوجهة بحيرة مياه عذبة من صنع الإنسان لاستيعاب الرياضات المائية وتقديم أكثر من 100 نشاط داخلي وخارجي لجذب الباحثين عن المغامرة والمتعة مثل المشي لمسافات طويلة، والتجديف بالكاياك، والرياضات المائية، والتزلج، والانزلاق على الحبال، وأفعوانية جبال الألب، وركوب الدراجات الجبلية، والتزلج، وركوب الدراجات، التسلق والرياضات الثلجية والتزلج على الجليد.

المشروع السياحي الأضخم

وستستضيف بحيرة نيوم تروجينا أيضًا الحفلات الموسيقية والمهرجانات والمعارض والفعاليات الثقافية الأخرى، وسيكون هناك أيضًا مدرج جبلي يتسع لـ 3000 مقعد.

وتشمل المعالم البارزة الأخرى “The Vault”، وهي قرية عمودية منحوتة في سفح الجبل تضم مطاعم للبيع بالتجزئة وحياة ليلية. وفي المجمل، سوف يضم تروجينا أكثر من 3500 غرفة فندقية و42000 متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة. ومن المخطط أيضًا إنشاء مساكن فاخرة ذات مناظر بانورامية.

رياضة التزلج في متناول السعوديين

ويقول المسؤولون: إن الهدف الرئيسي هو جعل الرياضات الجديدة مثل التزلج في متناول السعوديين وغيرهم من سكان منطقة الشرق الأوسط.

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن خطط لبناء تروجينا في عام 2022؛ وبدأ المهندسون بالفعل في إنشاء البنية التحتية لتحويل مفهوم المنتجع الجبلي المستدام الطموح إلى واقع ملموس، بحسب الموقع السياحي الشهير جلوب تريندر.

وستكون مدينة تروجينا TROJENA عامل جذب سياحي جديد على مدار العام، ومن المتوقع أن تغير مفهوم السياحة الجبلية، كما أنها أثارت اهتمام العالم مثلما فعل مشروع مدينة The Line.

وستتمتع تروجينا بهندسة معمارية فريدة من نوعها، حيث تتعايش مناظر نيوم الجبلية في انسجام مع مناطق الجذب السياحي التي شيدت داخلها، مما يوفر مغامرة جديدة لا مثيل لها وتجربة سياحية غامرة تجسد مستقبل المعيشة والعمل والترفيه.