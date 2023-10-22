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يقترب من سواحل عمان بسرعة حوالي 112 عقدة

تساقط رهيب لشلالات حاسك بولاية سدح بسبب إعصار تيج

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
تساقط رهيب لشلالات حاسك بولاية سدح بسبب إعصار تيج
المواطن - فريق التحرير
تساقطت المياه من شلالات نيابة حاسك بولاية سدح في سلطنة عمان بسبب تأثير الاعصار المداري تيج الذي اقترب من السواحل العمانية اليوم.

تطور إعصار تيج

وبحسب مركز طقس العرب فقد أظهرت آخر صور الأقمار الاصطناعية تأثر جزيرة سقطرى اليمنية في بحر العرب هذه الأثناء بجدار الإعصار تيج، حيث تأثرت الجزيرة بتساقط لأمطار شديدة الغزارة ورياح عاتية، مع فرصة عالية لحدوث الفيضانات في بعض الأجزاء من الجزيرة.
وبحسب المركز فقد تطور إعصار تيج صباح اليوم إلى الدرجة الثالثة، ويبعد مركز الإعصار تيج عن سواحل سلطنة عُمان حوالي 500 كم، فيما تبلغ أقصى سرعة الرياح حول المركز حوالي 112 عقدة، مع توقعات بتطور للدرجة الرابعة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

إغلاق ميناء صلالة العماني

من جهة أخرى قررت إدارة ميناء صلالة العماني إغلاق الميناء مؤقتاً اليوم الأحد، لتأثر المحافظة بالإعصار تيج بعد إصدار الأرصاد الجوية العمانية تحذيراً من اقترابه من سواحل سلطنة عمان.

وقالت الأرصاد الجوية إن الإعصار تيج يتمركز جنوبي غرب بحر العرب وأضافت أن التوقعات تشير إلى بدء التأثير المباشر للإعصار على محافظتي ظفار والوسطى مساء الأحد وصباح الاثنين.

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