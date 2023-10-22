تساقط رهيب لشلالات حاسك بولاية سدح بسبب إعصار تيج

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من جهة أخرى قررت إدارة ميناء صلالة العماني إغلاق الميناء مؤقتاً اليوم الأحد، لتأثر المحافظة بالإعصار تيج بعد إصدار الأرصاد الجوية العمانية تحذيراً من اقترابه من سواحل سلطنة عمان.
وقالت الأرصاد الجوية إن الإعصار تيج يتمركز جنوبي غرب بحر العرب وأضافت أن التوقعات تشير إلى بدء التأثير المباشر للإعصار على محافظتي ظفار والوسطى مساء الأحد وصباح الاثنين.
🚩 نزول رهيب لشلالات نيابة حاسك بولاية سدح الان من تاثير الاعصار المداري #تيج pic.twitter.com/cEN6NRQUCx
— زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher) October 22, 2023