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القبض على المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية

تسجيل صوتي لعملية تخطيط شراء أغذية منتهية الصلاحية وتزوير تاريخها

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
تسجيل صوتي لعملية تخطيط شراء أغذية منتهية الصلاحية وتزوير تاريخها
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الفرق الرقابية بوزارة التجارة عن عملية للتخطيط لغش تجاري لشراء مواد غذائية منتهية الصلاحية ليتم تزويرها بتواريخ سارية.

تسجيل صوتي

ونشرت التجارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، مقطع فيديو يوثق تسجيلًا صوتيًّا حقيقيًّا للتخطيط لعملية الغش التجاري.

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وأكدت التجارة أنه تم القبض على المخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية.

سجن وغرامة:

وأكدت وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفي الأنظمة التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، وعقوبة التشهير وإبعاد العمالة المخالفة ومنعها من العودة للعمل.

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المقرات والمنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

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