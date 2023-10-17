تسجيل مواطنة في التأمينات دون علمها وإسقاط أخرى من المعاشات

اشتكى عدد من المواطنين والمواطنات من بعض المشاكل التي تواجههم في التأمينات والمعاشات حيث اشتكت إحدى المواطنات من تسجيل أختها دون علمها في حين اشتكى مواطن آخر من إسقاط أخته في معاش والدها.

التسجيل في التأمينات

وقالت المواطنة في شكواها عبر حساب العناية بالعملاء :” كيف تسجلوا أختي في التأمينات و هي غير موظفة أنا استغرب لما يأخذوا أي رقم هوية ويسجلوها وبكذا ينقص حساب المواطن والضمان والسبب الهوية مسجلة في التأمينات وهي غير موظفة مين يتحمل النقص الحاصل في ذلك ؟!”.

وتابعت :” من يتحمل اللي سجلها في التأمينات وهي غير موظفة كيف تسجلون ناس بدون متابعة إذا كان موظف أو لا؟ نقص حساب المواطن والضمان والسبب أنهم مسجلينها في التأمينات وهي غير موظفة مين يتحمل نقص دخل العائلة وهم في أشد حاجة و السبب من تسجيلكم لرقم هوية بطريقة غير نظامية و هي غير موظفة؟!”.

رد خدمة العملاء

وقال حساب العناية بالعملاء إنه لإتمام تسجيل المشترك لا بد من اعتماد وقبول توثيق العقد من قبل المشترك، وفي حال تم رفض العقد أو عدم اتخاذ أي إجراء من قبل المشترك يتم إلغاء العقد آلياً ولا تتم عملية التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية.

التسجيل في المعاشات

من جانبه قال أحد المستفيدين :” تم إحالة والدي للتقاعد قبل 12 سنة وأثناء الدخول على بياناته بالموقع تبين أنه تم إضافة والدتي وواحدة من أخواتي معه بالراتب التقاعدي وأختي الأخرى لم يتم إضافتها علماً أن الحالة الاجتماعية لأخواتي الثنتين (عزباء)”.

وردت عليه خدمة العملاء بالقول:” يمكن تقديم طلب إضافة أو تعديل حالة معال مع إرفاق نموذج عمليات المستفيدين والمعالين والمستندات اللازمة عبر الرابط واتباع إرشادات الخدمة.