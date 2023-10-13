تسريبات .. ليونيل ميسي يحسم جائزة الكرة الذهبية 2023 أرقام مميزة لـ سلمان الفرج في مباراة السعودية ونيجيريا فعاليات وأجنحة مميزة في سوق مهرجان العلا للتمور تكريم خاص لـ رونالدو قبل مباراة البرتغال وسلوفاكيا بطولة بريطانيا للملاكمة للوزن الثقيل ضمن نزالات Undercard المعلمة نورة آل سرور تحقق جائزة فاركي العالمية نجم نيجيريا غاضب من علي البليهي دونالد ترامب يسخر من نتانياهو توقعات بانخفاض أكبر في أسعار السيارات بعد دخول منافسين جدد موعد مباراة المنتخب السعودي ضد مالي
يترقب عشاق جائزة الكرة الذهبية الفائز بالكرة، حيث سيقام حفل ضخم لتحديد الفائز يوم 30 أكتوبر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.
وقال أليساندرو دوسيتي وهو أحد المقربين من عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: إن نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2023 ويُتوج بالكرة الذهبية يوم 30 أكتوبر الجاري.
وفي 6 سبتمبر الماضي، كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 2023.
وجاءت القائمة مكونة من: “المصري محمد صلاح، الفرنسي كريم بنزيما، النرويجي إيرلينج هالاند، ليونيل ميسي، روبيرت ليفاندوفسكي”.
ويتصدر ميسي، قائمة أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعدما قاد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم للتتويج بلقب كأس العالم 2022.
ويُعد نجم ريال مدريد السابق والاتحاد الحالي، الفرنسي كريم بنزيما، وهو آخر المتوجين بجائزة الكرة الذهبية، حيث فاز بها للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي، بعد تألقه اللافت مع المرينغي ومنتخب بلاده.