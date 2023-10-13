تسريبات .. ليونيل ميسي يحسم جائزة الكرة الذهبية 2023

يترقب عشاق جائزة الكرة الذهبية الفائز بالكرة، حيث سيقام حفل ضخم لتحديد الفائز يوم 30 أكتوبر الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

ليونيل ميسي المرشح الأبرز

وقال أليساندرو دوسيتي وهو أحد المقربين من عائلة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي: إن نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2023 ويُتوج بالكرة الذهبية يوم 30 أكتوبر الجاري.

وفي 6 سبتمبر الماضي، كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 2023.

وجاءت القائمة مكونة من: “المصري محمد صلاح، الفرنسي كريم بنزيما، النرويجي إيرلينج هالاند، ليونيل ميسي، روبيرت ليفاندوفسكي”.

ويتصدر ميسي، قائمة أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعدما قاد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم للتتويج بلقب كأس العالم 2022.

ويُعد نجم ريال مدريد السابق والاتحاد الحالي، الفرنسي كريم بنزيما، وهو آخر المتوجين بجائزة الكرة الذهبية، حيث فاز بها للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي، بعد تألقه اللافت مع المرينغي ومنتخب بلاده.