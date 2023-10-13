تشكيل الأرجنتين ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم

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كشف المدرب ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين عن تشكيلة فريقه لمواجهة باراجواي بعد قليل في تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.
وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين مكونًا من: “إيميليانو مارتينيز، مولينا، روميرو، أوتامندي، تاليافيكو، ماك أليستر، إينزو فيرنانديز، دي بول، جونزاليس، جوليان ألفاريز، لاوتارو مارتينيز”.
وكانت مباريات التصفيات في الجولة الثالثة بدأت أمس بتعادل منتخبي أوروجواي وكولومبيا بنتيجة هدفين لكل فريق.
وفي مباريات اليوم الجمعة، تقام مباراتان في الثانية فجرًا وهما “الأرجنتين ضد باراجواي” و”بوليفيا ضد الإكوادور”، بينما في الثالثة فجرًا تقام مباراة “تشيلي ضد بيرو” وفي الثالثة والنصف مباراة راقصي السامبا ضد فنزويلا.