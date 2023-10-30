تشكيل الأهلي المتوقع ضد أبها

يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق أبها غدًا، وذلك ضمن مباريات دور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد المباراة

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وسيكون تشكيل الراقي المتوقع مكونًا من: “ميندي، الحريجي، إيبانيز، هندي، العمار، كيسيه، الأسمري، فيجا، ماكسيمان، محرز، فيرمينو”.

مطالب بمعاقبة نجم الأهلي

وقبل مواجهة أبها، طالبت فئات عريضة من جماهير النادي الهلال، لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمعاقبة نجم النادي الأهلي، الإيفواري فرانك كيسيه بسبب ما بدر منه في مباراة الفريقين الجمعة الماضية في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتداول جمهور أزرق الرياض، مقطع فيديو للاعب فرانك كيسيه وهو يضرب الصربي ميتروفيتش مهاجم الأزرق في قدمه اليمنى ما سبب له إصابة بالغة في المباراة التي انتهت بخسارة الراقي بنتيجة 3- 1.

وطالبت جماهير الأزرق، لجنة الانضباط والأخلاق بالتدخل ومعاقبة كيسيه بسبب ما بدر منه.