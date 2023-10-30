Icon

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفيحاء Icon اختتام مزاد تمور العُلا بمبيعات تجاوزت 12 مليون ريال Icon روبن نيفيز يسجل الهدف الأول لـ الهلال Icon استمرار الدراسة عن بعد غدًا في تعليم عسير وبيشة Icon موعد صدور أهلية حساب المواطن لشهر نوفمبر Icon بتوجيه من ولي العهد.. خالد بن سلمان يصل واشنطن في زيارة رسمية Icon التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الهلال والحزم Icon موعد مباريات الثلاثاء في كأس الملك Icon بنزيما الـ16 عالميًّا على مستوى حفل الكرة الذهبية Icon الدولار يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
غدًا في كأس الملك

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفيحاء

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٠ مساءً
تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفيحاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لمواجهة فريق الفيحاء غدًا في ثمن نهائي كأس الملك.

وتقام المباراة في السادسة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، معقل فريق الفيحاء.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى ياسرف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى ياسرف

خسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في سماء السعودية السبت

خسوف جزئي للقمر يمكن مشاهدته في سماء السعودية السبت

تشكيل الاتحاد المتوقع

وسيكون تشكيل العميد المتوقع مكونًا من: “المعيوف، العليان، فيليبي لويز، كادش، زكريا، الفرحان، كانتي، رومارينيو، كمارا، العمري، بنزيما، كمارا”.

ويسعى العميد للفوز غدًا والتأهل لربع نهائي كأس الملك، خاصة أن الجماهير كانت انتقدت أداء الفريق مؤخرًا تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو.

وكان اللاعب عبدالرحمن العبود أثار الجدل قبل مباراة الفيحاء، حيث وجه رسالة قوية عبر حسابه في “الإنستجرام” بسبب استمرار استبعاده من مباريات الفريق الأول قائلًا: “الصمت ليس ضعفًا وللصبر حدود”.

وكانت جماهير طالبت إدارة أنمار الحائلي بحل أزمة اللاعب عبدالرحمن العبود وإعادته مجددًا للمشاركة في صفوف الفريق الكروي الأول حيث تم استبعاده في الفترة الماضية بقرار من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وفي فترة سابقة، ودشنت الجماهير وسمًا في منصة “إكس” بعنوان: “مطلب الاتحاديين عودة العبود”، وذلك بعد عدم تمكن نادي الاتحاد من بيع أو إعارة العبود خلال فترة الانتقالات الصيفية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال لمواجهة ناساجي
الرياضة

تشكيل الهلال لمواجهة ناساجي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
PIF يبحث مع شركتين عالميتين لإدارة الأصول الإدراج في السعودية
السوق

PIF يبحث مع شركتين عالميتين لإدارة الأصول...

السوق
إعادة انتخاب السعودية لرئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية
السعودية اليوم

إعادة انتخاب السعودية لرئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة...

السعودية اليوم
الحزم عينه على الفوز الأول ضد الرائد
آخر الاخبار

الحزم عينه على الفوز الأول ضد الرائد

آخر الاخبار
ضربات موجعة تسقط مروجي السموم في حائل وجازان
أخبار أمنية

ضربات موجعة تسقط مروجي السموم في حائل...

أخبار أمنية
موظفة فرضت هيبتها حتى المدير يهابها.. الجدية والحدود الفاصلة
السعودية اليوم

موظفة فرضت هيبتها حتى المدير يهابها.. الجدية...

السعودية اليوم
الملك سلمان يصل إلى الرياض قادماً من نيوم
أخبار رئيسية

الملك سلمان يصل إلى الرياض قادماً من...

أخبار رئيسية