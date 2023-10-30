تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الفيحاء

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لمواجهة فريق الفيحاء غدًا في ثمن نهائي كأس الملك.

وتقام المباراة في السادسة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، معقل فريق الفيحاء.

تشكيل الاتحاد المتوقع

وسيكون تشكيل العميد المتوقع مكونًا من: “المعيوف، العليان، فيليبي لويز، كادش، زكريا، الفرحان، كانتي، رومارينيو، كمارا، العمري، بنزيما، كمارا”.

ويسعى العميد للفوز غدًا والتأهل لربع نهائي كأس الملك، خاصة أن الجماهير كانت انتقدت أداء الفريق مؤخرًا تحت قيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو.

وكان اللاعب عبدالرحمن العبود أثار الجدل قبل مباراة الفيحاء، حيث وجه رسالة قوية عبر حسابه في “الإنستجرام” بسبب استمرار استبعاده من مباريات الفريق الأول قائلًا: “الصمت ليس ضعفًا وللصبر حدود”.

وكانت جماهير طالبت إدارة أنمار الحائلي بحل أزمة اللاعب عبدالرحمن العبود وإعادته مجددًا للمشاركة في صفوف الفريق الكروي الأول حيث تم استبعاده في الفترة الماضية بقرار من المدرب البرتغالي نونو سانتو.

وفي فترة سابقة، ودشنت الجماهير وسمًا في منصة “إكس” بعنوان: “مطلب الاتحاديين عودة العبود”، وذلك بعد عدم تمكن نادي الاتحاد من بيع أو إعارة العبود خلال فترة الانتقالات الصيفية