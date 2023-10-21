تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

كشف المدرب الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي سموحة بعد قليل في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2024.

تشكيل الزمالك

وجاء تشكيل الفريق الأبيض مكونًا من: ” محمد صبحي في حراسة المرمى، عمر جابر، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي، نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا، شيكابالا، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي”.

وكانت مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري انطلقت بداية من أمس حيث فاز المصري البورسعيدي على طلائع الجيش بهدف دون رد، وفاز سيراميكا كليوباترا على الداخلية برباعية دون رد.

وفي مباريات اليوم، تعادل بلدية المحلة مع الاتحاد السكندري بنتيجة 2-2، وفي نفس توقيت مباراة الزمالك وسموحة، سيلعب إنبي ضد البنك الأهلي.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلنت لجنة انتخابات نادي الزمالك عن فوز حسين لبيب برئاسة النادي وقائمته بالكامل.

فوز قائمة حسين لبيب

وجاءت القائمة مكونة من : ” حسين لبيب رئيسًا، هشام نصر نائبًا للرئيس، حسام المندوه أمينًا للصندوق، عضوية فوق السن لكل من أحمد سليمان وحسين السيد ومحمد طارق وهاني شكري وعمرو أدهم وهاني برزي، عضوية تحت السن لكل من أحمد خالد حسانين ورامي إبراهيم ونيرة الأحمر”.