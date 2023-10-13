تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة نيجيريا

كشف المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تشكيل الأخضر لمواجهة منتخب نيجيريا بعد قليل في لقاء ودي في البرتغال.

تشكيل المنتخب السعودي

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “محمد العويس، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، فهد المولد، فراس البريكان، عبدالله الحمدان”.

وكان الأخضر سبق له أن تقابل مع منتخب نيجيريا، في مناسبة واحدة وكانت في لقاء ودي عام 2010 بالنمسا وانتهت بالتعادل السلبي.