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تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة نيجيريا

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة نيجيريا
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تشكيل الأخضر لمواجهة منتخب نيجيريا بعد قليل في لقاء ودي في البرتغال.

تشكيل المنتخب السعودي

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “محمد العويس، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، فهد المولد، فراس البريكان، عبدالله الحمدان”.

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وكان الأخضر سبق له أن تقابل مع منتخب نيجيريا، في مناسبة واحدة وكانت في لقاء ودي عام 2010 بالنمسا وانتهت بالتعادل السلبي.

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة نيجيريا

وتُذاع مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عبر قنوات SSC، كما يُمكن متابعة مباراة السعودية ضد نيجيريا الودية عبر تطبيق شاهد.

ويخوض الأخضر بقيادة مدربه الإيطالي روبيرتو مانشيني، معسكرًا في البرتغال حتى يوم 17 أكتوبر، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023.

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