تشكيل النصر المتوقع لمواجهة استقلال دوشنبه

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، لمواجهة نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني غدًا وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

النصر ضد استقلال دوشنبه

وتقام المباراة غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية حيث تقام على ملعب ” الأول بارك” معقل العالمي في الرياض.

وسيكون التشكيل المتوقع لأصفر الرياض مكونًا من: ” نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إيمريك لابورت، محمد قاسم، عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.

فوز مهم للعالمي في إيران

وكان أصفر الرياض فاز في الجولة الأولى في العاصمة الإيرانية طهران على نادي بيرسبوليس الإيراني بثنائية دون رد أحرزهما كل من عبدالرحمن غريب ومحمد قاسم.

يذكر أن أصفر الرياض كان فاز على نادي الطائي بهدفين لهدف في الجولة الثامنة من دوري روشن وذلك أول أمس الجمعة.

ويتواجد العالمي حاليًا في المركز الرابع برصيد 18 نقطة في ترتيب أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.