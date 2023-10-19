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غدًا في دوري روشن

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الخليج

الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٢ مساءً
تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الخليج
المواطن - فريق التحرير

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سيواجه الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، غدًا نادي الخليج وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

التشكيل المتوقع لـ الهلال

وسيكون التشكيل المتوقع لأزرق الرياض مكونًا من: “ياسين بونو، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، سافيتش، روبن نيفيز، مالكوم، ميشايل، ميتروفيتش، سالم الدوسري”.

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وتقام المباراة غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

ويغيب عن لقاء الأزرق والخليج غدًا كل من البرازيلي نيمار وسلمان الفرج والمدافع حسان تمبكتي للإصابة.

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