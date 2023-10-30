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في ثمن نهائي كأس الملك

تشكيل الهلال لمواجهة الحزم

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٣ مساءً
تشكيل الهلال لمواجهة الحزم
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة الحزم بعد قليل في ثمن نهائي كأس الملك.

تشكيل الهلال 

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: “ياسين بونو، محمد البريك، علي البليهي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني، روبن نيفيز، محمد كنو، مالكوم، ميشايل، عبدالله الحمدان، صالح الشهري”.

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وتنطلق المباراة مساء اليوم في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض، كما تُنقل المباراة عبر قناة SSC HD.

وسيغيب سالم الدوسري وتنطلق المباراة مساء اليوم في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “الملز” في الرياض، كما تُنقل المباراة عبر قناة SSC HD.

 

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